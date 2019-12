View this post on Instagram

We finally have gifts under the tree and ready to be delivered on the big day 🎅🏻 I’ve finished all my shopping and wrapping so I can now enjoy the festivities and look forward to a lovely day with family on Tuesday ❤️ Hope you are all well and have a lovely evening 🖤 . . #christmasdecor #christmasstyling #christmastree #christmasgifts #wrappingpaper #wrappingpresents #wrappingideas #interiordesign #interiordecorating #interior_design #blackinterior #interiordesign #interiorinspo #interiordecorating #decor #decoracioninteriores #decorationideas #interior4inspo #interiorstyling #hinched #hincharmy #homestyling #styleinspo #interiordesignideas #greyinteriors