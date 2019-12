Ponche navideño

Fotografía de un ponche mexicano. Imagen: Instagram @mexicoinmykitchen

No te puedes perder de esta bebida mexicana, en la versión de Mely Martínez de Mexico In My Kitchen, echa a base de frutas de temporada invernal como la guayaba, el tejocote. Además con el piloncillo, pero en caso de que no lo encuentres, puedes hacerlo con azúcar morena. Aquí el link a la receta.

Ensalada Nochebuena

Imagen de la ensalada Nochebuena. Imagen: Instagram @dorastable

Prepara esta ensalada de colores increíbles proporcionados por el betabel, la granada y el verdor de la lechuga. Aquí el link a la receta.

Spaghetti con crema poblana

Imagen del spaghetti con salsa poblana. Imagen: Instagram @dorastable

Este spaghetti esta condimentado con una salsa a base de chiles poblanos, provenientes del estado sureño mexicano de Puebla. Aquí el link a la receta.

Croquetas de espinaca

Croquetas de espinaca, papa y queso. Imagen: Instagram @cilantro_and_citronella

Prepara este bocadillo proveniente de España, pero que también es muy cocinado en México con distintos ingredientes. En esta ocasión, se preparan con una mezcla de harina, cebolla, caldo de verduras y espinaca. Aquí el link de la receta.

Minipolvorones glaseados

Imagen de polvorones glaseados. Imagen: Instagram @dorastable

Como postre, estos polvorones serán increíbles para Navidad e incluso para regalos a tus invitados. Aquí el link a la receta.