Después de 40 días desaparecido, el activista Arnulfo Cerón Soriano fue encontrado el pasado 20 de noviembre sin vida en la colonia Aguaje del municipio de Tlapa, Guerrero, estado ubicada en la costa sur de México.

Ahora, un mes después, las autoridades han detenido hasta el momento a siete personas involucradas en el caso, incluyendo al jefe de gabinete en el Ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García Morales.

De acuerdo con Animal Político, García Morales, una persona de confianza del alcalde de Tlapa, Dionisio Merced Pichardo García, perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), está catalogado como el autor intelectual del asesinato del activista Arnulfo Cerón, miembro del Frente Popular de la Montaña.

Hasta el momento se desconoce cuál será la postura y declaración de García Morales, pero este hecho demuestra una muy probable influencia del crimen organizado en la política de la zona.

Por su parte, el alcalde de Tlapa dijo que él se “considera inocente”.

“Estoy en manos de lo que determine la Fiscalía, me considero inocente, no tengo nada que ver con los hechos. Estoy dispuesto a separarme del cargo para haya una investigación, no tengo tempor porque no le debo a nadie”, dijo Pichardo García.

García Morales fue detenido el pasado 19 de octubre, ocho días después de la desaparición de Cerón Soriano. Tres días después de la detención, un juez de control ordenó mantenerlo en prisión preventiva. El pasado 19 de diciembre, un juez de control le dictó prisión preventiva oficioa por el delito de desaparición de persona cometido por particulares, según recogió Animal Político del informe de la Fiscalía del estado.

Este martes 24 de diciembre hay una audiencia programada para el jefe de gabinete.

Arnulfo Cerón desapareció el 11 de octubre cuando se dirigía de su casa a una reunión de Alcóholicos Anónimos. Desde ese día no se le volvió a ver, hasta que fue encontrado su cuerpo sin vida enterrado en una carretera del municipio de Tlapa.

Arnulfo trabajó con colectivos de campesinos para exigir la entrega de fertilizante, así como ayudaba a los vendedores informales de Tlapa a mantener sus puestos en contra de las órdenes del Ayuntamiento de desplazarlos.

García Morales, conocido como Tony, es un empresario de la zona, con propiedades de abarrotes y otros locales. Fue alcalde de Alpoyeca, Guerrero, entre 2012 y 2015 con el PRD. En 2017 renunció a ese partido para unirse a Morena.

Este martes, simpatizantes de García Morales bloquearon por medio de una manifestación la autopista del Sol. Los manifestantes piden la liberación del jefe de Gabinete, lo que demuestra un apoyo hacia el presunto autor intelectual del asesinato de Arnulfo Cerón.

