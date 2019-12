México autorizó la salida del país a una mujer de Texas que fue detenida mientras intentaba entregar regalos de Navidad en un extenso campo que alberga a personas que esperan citas en los tribunales de inmigración en Estados Unidos.

Los familiares de Anamichelle Castellano dijeron que fue arrestada por las autoridades mexicanas el lunes en un puente que cruza desde Brownsville, Texas, hasta Matamoros, México. Agregaron que las autoridades descubrieron una pequeña caja de municiones dentro del auto de Castellano que, según los familiares, la dejó allí su esposo después de un viaje de caza previo.

México tiene leyes estrictas contra el ingreso al país con armas o municiones.

Genaro López, el padre de Castellano, dijo el miércoles que su hija fue liberada el martes y se le permitió regresar a Estados Unidos. El automóvil de la mujer y los aproximadamente 300 regalos envueltos que llevaba todavía están en México, dijo López.

“Nuestra fe es grande”, dijo su padre Genaro López, el miércoles. “Dios no parpadeó. Tenía un plan”.

Castellano y su esposo, Jehu, operan una organización sin fines de lucro llamada Fundación Socorro. Se encuentran entre los voluntarios que intentan ayudar a miles de padres y niños que esperan en las ciudades fronterizas mexicanas solicitar asilo en los tribunales de inmigración estadounidenses.

La administración del presidente Donald Trump ha impedido el ingreso de muchos solicitantes de asilo o los envió a México mientras sus casos se resuelven en Estados Unidos.

Anamichelle Castellano dijo que ella y otro voluntario de su agrupación sin fines de lucro fueron detenidos el lunes en un puente que une a Brownsville, Texas, con Matamoros, México. Las autoridades descubrieron una pequeña caja con municiones en el vehículo que conducía, y ella señaló que pertenecían a su esposo, comentó.

Castellano dijo que durmió la noche del lunes en un sofá de una oficina de gobierno junto a su hija de 9 años. Al día siguiente rindió una declaración a una persona que, creía, se trataba de un fiscal, y pocas horas después se le permitió salir. La Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas, donde se ubica Matamoros, no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.

Castellano señaló que ella y un grupo de voluntarios habían trabajado hasta altas horas de la noche envolviendo regalos para los niños en el campamento de Matamoros, que consiste de cientos de carpas ubicadas en un terreno junto al Río Grande (Bravo), que separa a México y Estados Unidos.

Contó que tuvo problemas con su vehículo la mañana del lunes, por lo que terminó conduciendo el auto de su esposo. Jehú eventualmente tomó el de ella. Entre los dos carros se dividieron los cerca de 300 regalos.

Aunque su esposo llegó a Matamoros sin mayor problema, un agente le indicó a Castellano que su vehículo requeriría de una inspección adicional. Una vez que los agentes le dijeron que tendrían que desenvolver todos los regalos en el auto para revisar en busca de cualquier objeto de peligro, ella accedió a que se utilizara una máquina de rayos X para examinar el auto.

La inspección descubrió una pequeña caja de municiones, que describió como del tamaño de la palma de su mano. Castellano dijo que no sabía de la existencia de la caja hasta que se realizó la inspección y que no tenía intención de introducirlas a México.

Durante los dos días recibió información contradictoria sobre si podía dejar el país o si sería encarcelada. Se identificó con agentes de por lo menos tres diferentes agencias que le hicieron preguntas.

A final de cuentas, se le informó que ella y el otro voluntario podían irse después de pagar una fianza de 8,000 dólares. Eventualmente el monto se redujo a alrededor de 4,000 dólares, y su esposo pagó 3,000.

Se le dijo que posiblemente tendría que regresar al país para comparecer ante un juez de Reynosa, y ella dijo que lo haría una vez que se le emitiera una fecha para su audiencia.

“Sirvo a los refugiados”, declaró. “No me puedo arriesgar a que me digan que no puedo volver y darles sus regalos y los suministros que necesitan”.

