El exalcalde y multimillonario candidato a la presidencia demócrata, Mike Bloomberg, utilizó mano de obra carcelaria para hacer campañas. A través de un proveedor externo, la campaña Mike Bloomberg 2020 contrató a la empresa ProCom, con sede en Nueva Jersey, que dirige centros de llamadas en Nueva Jersey y Oklahoma.

[Entérate: Exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg lanza campaña presidencial]

Según una fuente, que pidió permanecer en anonimato por temor a represalias, la empresa ProCom contrató a personas privadas de la libertad para hacer llamadas en nombre de la campaña de Bloomberg.

Las personas privadas de la libertad en el Centro Correccional Dr. Eddie Warrior, una prisión de mínima seguridad para mujeres, hacían llamadas a California en nombre de Bloomberg.

Las personas debían finalizar sus llamadas revelando que fueron pagadas por la campaña de Bloomberg. Sin embargo, nunca revelaron que llamaban desde prisión.

La campaña de Bloomberg confirmó el acuerdo en una declaración enviada por correo electrónico a The Intercept: “No sabíamos sobre esto y nunca lo habríamos permitido si lo hubiéramos hecho”, dijo la portavoz de Bloomberg, Julie Wood. “No creemos en esta práctica y ahora hemos terminado nuestra relación con el subcontratista en cuestión”.

La campaña de Bloomberg contrató a más de 200 empleados en 21 estados

“El uso del trabajo penitenciario es la explotación continua de las personas encerradas, que realmente no tienen prácticamente ninguna otra oportunidad de tener empleo o ganar dinero, aparte de las oportunidades que les brindan los funcionarios de la prisión”, dijo Alex Friedmann, editor en jefe de Prison Legal News, y defensor de los derechos de las personas privadas de la libertad.

John Scallan, cofundador de ProCom, dijo que su compañía paga el salario mínimo de Oklahoma, de $ 7.25 dólares por hora, al Departamento de Correcciones de Oklahoma, que luego paga a las personas encarceladas que trabajan en los centros de llamadas. El sitio web del Departamento de Correcciones establece que el salario mensual máximo para los encarcelados es de $ 20 dólares por mes, pero otro documento dice que hay un pago máximo de $ 27.09 por mes.

El Departamento de Correcciones de Oklahoma no respondió a múltiples solicitudes para aclarar la discrepancia, ni para responder preguntas sobre el acuerdo de ProCom con la campaña de Bloomberg.

[Entérate: Elecciones 2020: Sanders, Warren y Biden, prácticamente empatados en encuesta nacional ]

Inicialmente, Stephen McQuaid, director de desarrollo comercial de ProCom, dijo a The Intercept que la compañía no tenía contratos actuales con la campaña de Bloomberg. Al ser interrogado McQuaid declaró que la compañía no había hecho ningún trabajo anterior para Bloomberg.

Friedmann dijo que, la campaña de Bloomberg era responsable de conocer el acuerdo con ProCom: “Es muy posible que no lo supieran”, dijo Friedmann, “pero eso es como decir que los grandes almacenes que hacen ropa en el sudeste asiático no saben que los niños de 5 años están cosiendo balones de fútbol”. Bueno, ¿no deberías saberlo? ¿No debería tener (Bloomberg) alguna idea de su flujo de recursos? “

Al llegar tarde a la carrera, Bloomberg ha invertido millones de dólares en su apuesta a largo plazo para tomar la Casa Blanca. Según Forbes, el ex alcalde de Nueva York tiene un valor de $ 54 mil millones, y ha ganado la mayor parte de su dinero a través de la información financiera y la compañía de medios que lleva su nombre. Después de ingresar a la concurrida carrera en noviembre, la campaña de Bloomberg ya contrató a más de 200 empleados en 21 estados y gastó más de $ 76 millones en anuncios de televisión. Newsweek estimó que Bloomberg podría gastar miles de millones en su campaña.

