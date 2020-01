Una docena de mujeres con pañuelos verdes exigieron el domingo la despenalización del aborto y la interrupción segura del embarazo en todo México durante una protesta frente a la Catedral Metropolitana en la capital.

El aborto está muy restringido en el país de 120 millones de habitantes, a excepción de la Ciudad de México y el estado sureño de Oaxaca, donde se autoriza hasta las 12 semanas de gestación.

Al ritmo del sonido de una cuchara de metal que golpeaba una sartén, las mujeres interpretaron una variante de “Un violador en tu camino”, una canción y coreografía que se hizo viral y es creación del colectivo feminista chileno LasTesis para protestar por la violencia contra las mujeres. La rutina de baile es casi la misma, salvo por un cambio en la letra. En esta versión dicen que un “objetor” se encuentra en su camino.

“El patriarcado es un juez que nos juzga por vivir, y nuestro castigo es obligarnos a parir”, coreaban las mujeres mientras golpeaban el suelo con sus tacones.

El grupo dijo llamarse Reinas Aborteras porque efectuó su espectáculo la víspera del Día de Reyes. En América Latina, en este día los niños reciben regalos supuestamente de los Reyes Magos que obsequiaron mirra, oro e incienso al Niño Jesús.

Una de las participantes, Perla Rosales, de 25 años, dijo haber abortado hace tres años por considerar que no estaba lista para ser madre.

Una pequeña mayoría de los mexicanos considera que las mujeres deben tener el derecho a abortar

“Me encantaría ser mamá, me encantan los niños, pero como yo quiero decidir cuándo, cómo, dónde, por qué voy a ser mamá, quiero que todas las demás mujeres lo hagan”, afirmó. “Yo en este momento no quiero tener un hijo. No tengo las posibilidades económicas, ni el tiempo, ni las ganas de ser mamá”, agregó.

Las mujeres efectuaron su espectáculo en un espacio frente a la catedral, que está dedicada a la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos y es sede de la Arquidiócesis Primada de México.

“Quisimos hacerlo allí para señalar a la Iglesia, la estructura como tal y la religión en general, como culpables de nuestra opresión”, dijo Fanny González, de 26 años, quien acompaña a mujeres a que aborten.

Según una consulta de la encuestadora Mitofsky, una pequeña mayoría de los mexicanos considera que todas las mujeres deben tener el derecho a abortar en el país. Algunos estados sólo permiten el aborto en casos de violación o si está en peligro la vida de la madre.

El Consejo Nacional de Población asegura que la mayoría de los abortos en México corresponden a mujeres menores de 25 años, muchas de las cuales aseguran que carecen de los recursos económicos para mantener a un bebé.

Mientras las mujeres realizaban su coreografía, contramanifestantes con rosarios formaron una fila frente al templo. Silvia Sánchez, de 76 años y madre de seis hombres, se acercó al grupo con un crucifijo y un rosario. Dijo que rezaba para que los demonios dejen a las feministas.

“La Virgen santísima nos puso el ejemplo. Ella tuvo su bebecito cuando era una niña de 16 años. Y ella nos puso el ejemplo que debemos de ser madres amorosas”, declaró Sánchez.

