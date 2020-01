View this post on Instagram

Ex mánager de Juan Gabriel pide dinero esta Navidad para apoyar el artistas. –En redes sociales circula una imagen en la que supuestamente Joaquín Muñoz, quien fue mánager de Juan Gabriel, vuelve a asegurar que el cantante está vivo y necesita dinero para pasar las fiestas decembrinas. Una vez más, el ex mánager del “Divo de Juárez” reapareció, esta vez pidiendo ayuda económica para esta Navidad. “Hagamos feliz a nuestro Alberto apoyándolo en esta Navidad, con lo que puedan a la cuenta… Por favor mándenme comprobante de depósito. Gracias“, se lee en el mensaje. Pero quien no se quedó callada y reaccionó ante el supuesto mensaje, fue Simona, esposa de Iván Aguilera. Se puede leer en uno de los comentarios que pide ayuda a los fans de su suegro para exponer las malas intenciones de Muñoz. “Fans de mi suegro, por favor no le crean a esta horrible persona inocentes que aman a mi suegro. Les ruego que pasen esto a cada página de admiradores para exponer las intenciones malvadas de esta horrible persona. Obviamente a este señor solo le importa su bolsillo. #JuanGabriel“. Hasta el momento no se sabe si fue el mismo Joaquín Muñoz quien lanzó esta convocatoria para recaudar fondos, ya que en Instagram, en donde supuestamente surgió la publicación, no se encuentra ningún perfil que corresponda a esta persona. #Fuente #LaOpinión