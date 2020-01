Este miércoles, el automóvil de Lizeth Vázquez recibió una ráfaga de balas disparadas por la policía de Coahuila, México. Vázquez se encontraba de camino al trabajo, acompañada de su hija de 3 años y de su hermano, cuando se detuvieron afuera de las oficinas donde trabaja la abuela de la menor para recoger comida y recibieron los impactos.

Una de las balas alcanzó en el cuello a Nataly Carrizales, la menor de 3 años, quien falleció camino al hospital, según los familiares. En medio de los disparos, Lizeth y el tío de la niña, Rafael, también resultaron heridos.

“Apenas nos estacionamos cuando vimos que venía la patrulla. Y le dije a mi niña: ‘Ahí vienen, mira’, porque justo en la mañana ella decía que los policías eran sus amigos”, dijo Lizeth Vázquez. La patrulla no iba muy deprisa, agregó, “ni con las torretas prendidas o señales de que estuvieran siguiendo a alguien. Pero se dejaron venir contra nosotros y empezaron” a disparar, recordó la mujer.

Según la versión oficial, los dos policías en la patrulla aseguran que solo dispararon contra el vehículo porque estaban en busca de personas armadas a bordo de un auto muy similar, que habían intentado atacar a un comandante.

Ambos oficiales se encuentran detenidos

El padre de Nataly, Ángel Carrizales, ha declarado que “Los autos se encontraron de frente, sí se veía quiénes iban”, aseguró.

Por su parte la madre de la menor dijo que cuando ella quedó tirada en el piso con Nataly, los policías ni siquiera llamaron a una ambulancia. “No hicieron nada para ayudarnos, ahí se quedaron parados”, dijo Lizeth.

Ambos oficiales reconocieron haber disparado y se encuentran detenidos y bajo investigación desde el miércoles, para determinar la imputación o no de cargos de homicidio culposo.

Despiden a Nataly, la niña de 3 años asesinada por policías de Coahuila, ‘por una confusión’https://t.co/muxd7ieg6L pic.twitter.com/repTTxS8K7 — FOROtv (@Foro_TV) January 11, 2020

Los familiares de Nataly, piden justicia: Ojalá “que no pase que al mes ya andan libres” los policías, pidió el padre de la menor. “Que duren todos los años que tengan que durar ahí encerrados”, agregó Lizeth. “Sé que encerrándolos no me van a regresar a mi niña, pero se tiene que hacer justicia”.

Podría interesarte:

México: Dos muertos y seis heridos en escuela de Torreón después de que niño abriera fuego contra maestros y alumnos

Identifican a 40 sospechosos de matanza de familia LeBarón en norte de México

Atacan a familia estadounidense en carretera del norte de México; muere un menor