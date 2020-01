En una noticia que ha tomado por sorpresa a todos, no solo a los aficionados de Cruz Azul, se ha dado a conocer que el cuadro Celestes estaría buscando al ex integrante de The Beatles y leyenda de la música, Sir Paul McCartney para que sea el encargado de darle la bienvenida a su nuevo estadio en cuanto esté listo para inaugurarse.

De acuerdo al columnista Armando Gallegos para el periódico Publimetro, la directiva de Cruz Azul tomó la decisión de que Paul McCartney “sea el cantante que inaugure su nueva casa en el municipio mexiquense de Tlalnepantla pues ejecutivos del club ya están en pláticas con la empresa Ocesa y su filial Seitrack para poder contar con el espectáculo del inglés”, indica textualmente en la parte web, con lo que el cantante podría sumarse a la fiesta Cementera.

