Durante una audiencia de la Patrulla Fronteriza ante el subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, la presidenta del subcomité, la representante demócrata Kathleen Rice, denunció que el Gobierno de Donald Trump intentó “ocultar información” sobre la muerte de un joven guatemalteco de 16 años bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. Tal declaración incriminatoria no fue desmentida por la agencia fronteriza, ni siquiera dio una respuesta en contra.

Rice, que representa un distrito de Nueva York, dijo que el Departamento de Seguridad Nacional ha “fracasado consistentemente en mantener la transparencia al obstaculizar las investigaciones del Congreso”.

La representante demócrata agregó que esta conducta por parte del departamento incrementa las preocupaciones sobre un posible encubrimiento de actividades problemáticas por parte de la administración. Dentro de esta conducta, Rice dio como ejemplo la “decisión del departamento de mantener en secreto información sobre la muerte de Carlos Hernández Vázquez”.

Carlos Hernández Vázquez murió el 20 de mayo del 2019 mientras se encontraba bajo custodia de la CBP. Seis días después de haber sido ingresado a una estación de la Patrulla Fronteriza, Hernández Vázquez fue diagnosticado con influenza.

Pasaron seis meses después de su muerte para acceder a información

Seis meses después, ProPublica obtuvo un video de los últimos momentos de su vida, donde se ve que se levanta, camina hacia el baño y poco después se colapsa. En el suelo, el menor se ve que se mueve, estira las piernas y momentos después deja de moverse.

Según informa ProPublica, esta audiencia se centró en la muerte de Hernández Vázquez.

Rice enfatizó el hecho de la investigación de ProPublica, que logró obtener el video de los últimos momentos de la vida de Hernández Vázquez, quien no recibió ayuda de nadie y que fue descubierto horas después de su muerte.

“A pesar de que este comité pidió información [sobre este caso], no fue sino hasta que ProPublica publicó un reporte siete meses después que el Congreso y el público conoció más sobre lo que le pasó a Carlos, que su muerte pudo haber sido causada por el fracaso de no proveerle cuidados médicos urgentes y la falla de no seguir los procedimientos más básicos para cuidar a un niño enfermo”, dijo Rice en su declaración de apertura.

Hasta el momento, seis niños migrantes han muerto bajo custodia del Gobierno entre septiembre del 2018 y mayo de 2019.

