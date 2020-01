Nueva información sobre la relación entre José Ángel “N” y su nieto de once años, quien perpetró el atque armado en el Colegio Cervantes de Torreón en Coahuila, reveló que el abuelo estaba familiarizado con las intenciones de su nieto antes de darle las armas.

La revelación porvino de mensajes de texto encontrados en el teléfono de José Ángel “N”.

“¿Por qué se la diste papá [el arma], ves lo que pasa? Cuando lo vi no me sorprendí, sabía que fuiste tú quien se la dio”, dijo una mujer a la que se refirió el abuelo como hija. “El quería hacerlo, no podía detenerlo, fue su voluntad, hija”, respondió el hombre ahora detenido.

Los mensajes encontrados en su celular funcionarán como pruebas de la autoridad en contra del abuelo, debido a que se revela el conocimiento de las intenciones del menor, que se quitó la vida después de cometer el delito.

El proceso legal en contra de José Ángel “N” se llevará a cabo este domingo, según informa el diario Zócalo.

Además del caso sobre el menor, José Ángel también estará sujeto a un proceso por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo cual también asistirá al proceso su hijo José Ángel, padre del menor que mató a dos personas en el Colegio.

Según el reporte de Zócalo, el abuelo fue criado en hogar de narcotraficantes. La abuela materna del menor difunto murió baleada en el 2010 cuando se libraba la “guerra contra el narcotráfico”.