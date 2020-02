En los últimos preparativos de su presentación del domingo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Jennifer López dijo sentirse segura de que todo ocurre en el momento adecuado.

“Por muchos años pensé hacer el Super Bowl y era algo que quería hacer”, dijo. “Ahora es cuando Dios me eligió para hacerlo”, agregó la noche del sábado en una entrevista con The Associated Press, durante un receso de sus ensayos.

“Ahora es cuando se supone que debía ser. Es cuando estaba destinado a ser. Estamos listas y no podemos esperar más”.

López se presentó el domingo en el Hard Rock Stadium de Miami mientras los 49ers de San Francisco se enfrentaban con los Chiefs de Kansas City.

La cantante, que en su presentación incluyó sus éxitos “Waiting for Tonight”, “On The Floor” y “Jenny from the Block”, entre otros, dijo que esperaba inspirar a la gente junto con la colombiana Shakira.

“Es una plataforma tan grande y piensas ‘qué es lo que quiero hacer’ y a decir verdad, cuando pesamos en deportes … y música son dos cosas que realmente unen a la gente. Así que para mí es una oportunidad para unir de verdad la gente en un momento de celebración, de alegría, amor, unidad y felicidad. Eso es lo que siento que vamos a dar”, dijo. “Se trata del amor, unidad y de celebrar el potencial de cada persona que está dentro de cada uno de nosotros y para todas las cosas hermosas que somos”.

Shakira dijo que los preparativos para este gran momento se extendieron por meses.

“El tamaño de este espectáculo es tan grande, no sólo el tamaño del escenario, sino de la audiencia. Me he preparado por meses. Entrené física y vocalmente más duro que nunca. No tomo a la ligera esta oportunidad”, dijo la galardonada con el Grammy en un comunicado a AP el domingo. “No sólo quiero que la gente tenga el mejor momento de su vida, quiero que las niñas latinas del mundo sepan que esto no es un accidente y es algo que ellas también pueden lograr. Jennifer y yo hablamos mucho de esto. Simbólicamente significa mucho para nosotras”.

Lopez, quien es del distrito neoyorquino del Bronx, dijo sentirse orgullosa de que dos estrellas latinas llegaran a un escenario mundial como el Super Bowl.

“Soy mujer, soy latina y soy estadounidense y estoy orgullosa de todas esas cosas. Si me describen yo creo que dirían que es todo eso. Así que todo eso formará parte de la actuación. Espero que empodere a la gente”, dijo. “Hay tantas cosas que podemos lograr, como yo y Shakira, estar en ese escenario es algo que la gente dice ‘sí, todo es posible, nosotros también podemos estar ahí también’”.

López estuvo acompañada en el escenario por su hija Emme de 11 años, también tuvieron como invitados especiales al astro puertorriqueño Bad Bunny y al colombiano J Balvin.

“El Super Bowl es el santo grial de las presentaciones en vivo … así que piensas en gran escala, grandes momentos, pero también se tiene que sentir como eres tú y muy personal, quiero que de alguna manera sea íntimo, momentos emotivos también. He pensado en un equilibrio entre lo grande y esos pequeños momentos”, dijo la estrella.

Una de las partes más difíciles fue resumir su lista de canciones. La presentación fue coproducida por Jay-Z and y su empresa Roc Nation por primera vez.

“Es una lista disfrutable y no hay manera de que podamos incluir todo lo que la gente pide”, dijo. “Pero esa es una bendición a final de cuentas, creo que lo que armé con mi equipo es algo que será muy divertido, tendrá mucha energía súper emocionante”.