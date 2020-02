Javier “Chicharito” Hernández ha militado en algunos de los principales clubes del mundo. Pasó los últimos 10 años en las ligas más prestigiosas de Europa, donde conquistó trofeos y se codeó con algunos de los astros más prominentes.

Pero en su periplo desde el Manchester United hasta el Sevilla, el ariete mexicano rara vez pasó muchos minutos en la cancha o fue la figura central de su equipo.

Cuando no fue el brillo de Wayne Rooney fue la falta de confianza de algún técnico lo que le cerró el paso a una plaza como titular, en la que Chicharito pudiera mostrar consistentemente todo su talento. Y cuando no lidiaba con lesiones debió conformarse como un suplente de lujo y no como una pieza clave del once inicial.

Esa será la novedad para el delantero de 31 años, tras acceder a un retorno a Norteamérica. El Galaxy de Los Ángeles lo presentó el jueves como su nueva superestrella.

En el Galaxy, Chicharito será la figura. Es decir, será el centro de la galaxia. Y está encantado por ello.

“Sólo quiero jugar”, dijo Hernández durante una conferencia de prensa en la que respondió indistintamente en inglés y español. “Esta liga (la MLS) y este equipo me están dando la oportunidad de mostrar que soy uno de los mejores jugadores del mundo. Es por eso que me quieren aquí, para tratar de mejorar esta liga y este equipo. Es una situación de ganar-ganar-ganar. Sé que estaré en la cancha la mayor parte del tiempo si sigo trabajando duro para el club. Voy a hacer lo que he amado desde que estaba en el vientre de mi mamá”.

Goles de Chicharito con Manchester United

En lo que iba de esta temporada con el Sevilla, el Chicharito había jugado sólo en nueve partidos. Ante estas circunstancias, llegó finalmente el momento oportuno para que se diera este “matrimonio” largamente rumorado entre el atacante y un club de la MLS en un mercado con una numerosa comunidad mexicana.

El Galaxy mostró una gran mejoría y llegó a los playoffs la temporada anterior, apoyado en los 30 goles que aportó el sueco Zlatan Ibrahimovic, un récord del equipo. Pero el club dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto quedó necesitado de otro delantero de fuste cuando Ibrahimovic decidió volver a Europa y se enlistó en el Milan.

A diferencia de buena parte de los clubes de la MLS, el Galaxy dispone del dinero suficiente para perseguir talentos de elite, incluso en enero, un activo plazo de transferencias en el fútbol internacional.

Hernández está consciente de la historia del Galaxy, cinco veces monarca de la MLS, que ha atraído a varios jugadores de clase mundial. El propio futbolista mexicano enumeró a sus favoritos.

“Robbie Keane, Steven Gerrard, Giovani Dos Santos, Jonathan Dos Santos, Zlatan Ibrahimovic, Landon Donovan, David Beckham, éste es el más emblemático, obviamente. Y ahora mi nombre está con éstos. Simplemente es una bendición, y me siento honrado por ser parte de todo esto”, dijo.

El veloz delantero se adaptaría incluso mejor que Ibrahimovic al estilo predilecto de Barros Schelotto. El técnico trabaja denodadamente para que el “Chicharito” sea el ingrediente idóneo de su receta.

Goles en el Real Madrid

Aunque la carrera europea de Hernández tuvo un buen comienzo en el Manchester United bajo la guía del legendario Alex Ferguson, una constante en su carrera fue que los estrategas se negaban a darle toda la confianza para lucir sus habilidades.

“Más que nadie, Guillermo se involucró para lograr que esto pasara”, dijo el gerente general del Galaxy Dennis Te Kloese, quien ha conocido al Chicharito desde la infancia. “Al final, todo se derivó del interés de Javier por ser parte de esta organización porque va a estar en un equipo y con un entrenador que tiene mucha confianza en él”.

Eso no siempre ocurrió en Europa. Tras cuatro años en el United, Chicharito pasó una temporada en el Real Madrid y dos en el Bayer Leverkusen. Volvió a la Liga Premier inglesa, por dos campañas con el West Ham.

En todos sus equipos anotó, pero le resultó difícil obtener un papel protagónico y permanente, tal como el que sí desempeñó para la selección mexicana.

“Pienso que lo que hace incluso mejores a muchos jugadores de clase mundial es la forma en que se adaptan a sus circunstancias”, comentó Hernández. “Es algo que creo que puedo aportar. Quiero mostrarles que nunca he sido un jugador egoísta, pese a que los delanteros suelen estar al frente de todos y probablemente voy a aprovechar las oportunidades de disparar. Estoy totalmente motivado”.

El máximo goleador en la historia del Tri conoce ya Los Ángeles, por las numerosas visitas que ha realizado con la selección mexicana, que suele lucir como el equipo local cuando juega en el Rose Bowl.

En el aeropuerto, cientos de ruidosos admiradores recibieron a Chicharito el miércoles, cuando llegó con su familia.

Goles en el Bayer Leverkusen

“He jugado en este país desde que tenía 16 años”, recalcó. “He ganado muchos partidos aquí y me han tratado con mucho aprecio y respeto. Quiero eso, y ahora lo recibo del mejor club en Estados Unidos. Buscaron contratarme, y eso habla de lo que piensan de mí”.

Aunque la MLS constituye innegablemente un paso atrás en materia de competitividad en comparación con Europa, Hernández sabe que lidiará con más atención por parte de los aficionados y medios hispanos en Los Ángeles.

Esa realidad se manifestó ya. El miércoles, en YouTube, Chicharito publicó un video en el que hace una videollamada con su padre para explicarle sus sentimientos por emigrar de Europa a Estados Unidos. No jugaba en América del Norte desde su debut con Chivas en México.

“Es el principio de empezar a retirarme”, dijo Hernández a su progenitor homónimo y también futbolista, con lágrimas en los ojos.

De inmediato, muchos aficionados y críticos consideraron que esa expresión era denigrante para la MLS.

Hernández buscó explicarse con una sonrisa, antes de levantar en alto una camiseta del Galaxy para marcar el comienzo del siguiente capítulo en su trayectoria.

“En mi país, nos encanta el dramatismo y la exageración, es como si estuviéramos obsesionados con eso”, dijo Hernández, quien aclaró que sólo quiso decir que había concluido la parte europea de su carrera. “No escuchan realmente lo que digo sobre el comienzo del retiro. Este retiro podría durar 10 años. La palabra suena fuerte para ellos cuando la mencioné, pero es sólo el comienzo de esto. Ojalá que este comienzo dure mucho tiempo”.

