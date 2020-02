View this post on Instagram

🍯🍌Homemade Banana and Oat Smoothie🍌🍯 . • 1 banana. • 3 spoons rolled oats. • 1 tablespoon organic honey. • 3/4 cup lite milk. • Lots of ice. . Optional: Natural Greek yoghurt. . /// Blend for 30 seconds ///