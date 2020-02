Pasaron años desarrollando una tecnología de rejuvenecimiento facial para la épica de mafiosos “The Irishman” (“El irlandés”) de Martin Scorsese, y este domingo llegarán al Oscar satisfechos de que su invención les facilitará el trabajo a próximas generaciones de actores, directores y cinefotógrafos, ganen el premio o no.

Los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda-Fauser, junto con el francés Stephane Grabli (todos de la empresa Industrial Light & Magic, o ILM), están nominados al Premio de la Academia a los mejores efectos visuales por haber creado una especie de “monstruo de tres cabezas”: una plataforma con tres cámaras (una principal y dos testigo) filmando de manera simultánea y luz infrarroja.

La idea era que Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci pudieran interpretar sus papeles libremente, sin distracciones como los marcadores en la cara que suelen usarse para lograr este tipo de efectos. El equipo encabezado por Helman se encargaría después de rejuvenecer a los protagonistas según la etapa de la vida representada en la película, que se desarrolla entre 1949 y el 2000.

Es la tercera nominación para Helman y la primera para Estebecorena y Sepúlveda-Fauser

Esta es la tercera nominación para Helman, quien fue previamente postulado por “War of the Worlds” (“Guerra de los mundos”) en 2006 y “Star Wars: Episode II – Attack of the Clones” (“Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones”) en 2003, y la primera para Estebecorena y Sepúlveda-Fauser, todos con una amplia trayectoria en Hollywood.



La ceremonia de los Premios de la Academia, en su 92da edición, se transmitirá en vivo el domingo desde el Teatro Dolby en Los Ángeles a partir de las 8 p.m. hora del este (0100 GMT del lunes).

