Joaquín Sabina durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2019. Imagen: Grosby Group

El cantautor español Joaquín Sabina fue intervenido quirúrgicamente de un derrame cerebral y se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital madrileño, dijeron el jueves el hospital y los representantes del artista.

“Joaquín Sabina (…) ha sido intervenido quirúrgicamente para la realización de evacuación de hematoma intracraneal en hemisferio derecho”, dijo el parte médico de la clínica Ruber Internacional.

El autor de Princesa, Y nos dieron las 10 o 19 días y 500 noches, cayó desde una altura de unos dos metros durante un concierto en Madrid la noche del miércoles.

El cantautor, que anoche cumplió 71 años, padece un traumatismo del hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico, agregó el parte.

Sabina actuaba en el último concierto de la gira No hay dos sin tres con Joan Manuel Serrat, cuando se acercó demasiado al borde del escenario y se precipitó, provocando el pánico del público asistente.

Después de la aparatosa caída volvió al escenario para disculparse con su público por cancelar el concierto

El cantautor de Úbeda, Jaén, reapareció en el escenario minutos más tarde en una silla de ruedas empujada por Serrat para disculparse por tener que cancelar el concierto, que era el último de la gira, según imágenes difundidas en redes sociales y confirmadas por su oficina.

“Lo siento muchísimo, pero me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, me duele mucho y esto hace que tengamos que suspender con todo el dolor de mi corazón y tengo que ir al hospital”, dijo al público entre aplausos.

