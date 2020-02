Collage de fotos del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el director de la película “Parasite” Bong Joo-ho Imagen: AP

Aparentemente el presidente Donald Trump no es admirador de Parasite, y su mayor queja es que la película es surcoreana.

Trump comenzó a hablar sobre los Premios de la Academia durante un mitin de campaña el jueves en Colorado Springs, Colorado. Parasite fue nombrada mejor película, convirtiéndose así en la primera cinta en una lengua que no es el inglés en obtener el premio más importante de los Oscar.

“¿Por qué demonios hicieron eso?”, afirmó Trump. “Ya tenemos suficientes problemas con Corea del Sur en el comercio. Además de eso, les dan (el premio) a la mejor película del año. ¿Fue algo bueno? No lo sé”.

Neon, la distribuidora en Estados Unidos de la película subtitulada, respondió en Twitter: “Es comprensible. No sabe leer”.

La audiencia abucheó al mencionar Trump los Premios de la Academia, y luego lo vitoreó cuando dijo: “Por favor, ¿podríamos tener de vuelta algo como Gone with the Wind”? Sunset Boulevard, tantas películas excelentes”.

Parasite narra la historia de cómo una familia de cuatro personas pobres y desempleadas que viven en un apartamento en un sótano de un barrio pobre infiltra cómicamente a una familia acaudalada que reside en una mansión lujosa antes de que las cosas se tornen violentas y trágicas.Aparentemente a Trump no le gusta Parasite.

Ve también:

La realidad de los vecindarios en filme ganador del Oscar “Parasite”

Vestido de Natalie Portman en los Oscar, una protesta feminista

Oscar 2020: El triunfo de “Parasite” hace historia