La sensación pop adolescente Billie Eilish, quien acaba de ganar varios premios Grammy y de actuar en la noche de los Oscar, lanzó el anticipado tema oficial de la próxima película de James Bond “No Time to Die”, y en solo siete días logró romper el récord de Adele con el tema de la cinta.

La balada de cuatro minutos, una canción que habla de traición y desesperación coescrita por Eilish y su hermano mayor, Finneas, e interpretada con un arreglo orquestal, fue publicada en YouTube y varios sitios de streaming.

La grabación, titulada “No Time to Die”, fue producida por Finneas con un arreglo musical de Hans Zimmer y Matt Dunkley. El tema, lanzado por el sello de Eilish Interscope Records/Darkroom, incluye al veterano músico inglés Johnny Marr en guitarra.

Eilish, la artista más joven en cantar tema de James Bond

Eilish, de 18 años, se convierte así en la artista más joven de la historia en escribir y grabar un tema de James Bond, siguiendo los pasos de otras estrellas como Adele, Madonna y Paul McCartney.

Las letras de la canción más que sugieren un romance que tiene un final decididamente infeliz, mientras Eilish canta en un coro: “Fool me once, fool me twice/Are you death or paradise? “Now you’ll never see me cry/There’s just no time to die.” (“Engáñame una vez, engáñame dos veces/¿Eres la muerte o el paraíso? Ahora nunca me verás llorar/Simplemente no hay tiempo para morir”).

El estreno del filme “No Time to Die”, el 25vo de la franquicia de James Bond, está previsto para abril, con Daniel Craig interpretando al agente secreto británico por quinta y última vez.

Eilish tocará el tema en vivo por primera vez en los Brit Awards el 18 de febrero, en Londres, antes del lanzamiento del 9 de marzo de su gira por América del Norte, dijo Interscope en un comunicado.

La cantante escribió y grabó casi todo su álbum debut de estudio “When We Fall Asleep, Where Do We Go?” junto a su hermano Finneas, de 22 años, en una pequeña habitación de su casa de Los Ángeles.

