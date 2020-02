Hay limpiadores faciales: espumosos, en gel, jabonosos, secos, etc.

Hay exfoliantes.

Y luego está el aceite: el superhéroe de la limpieza facial.

Escuchaste bien. Aceite.

Imagen: Pixabay

Independientemente de la situación particular de tu piel (seca, grasa, normal, etc.), existe un método de limpieza con aceite que funcionará para ti.

¿Cómo funciona el método de limpieza con aceite?

¿Sabes que tu piel secreta aceite? Incluso si tu cara se siente seca, tu piel está secretando aceite. Y, de acuerdo con los conocimientos de química, lo similar disuelve a lo similar. Entonces, efectivamente, al usar este método de limpieza, lo que estás haciendo es disolver y limpiar todo el aceite sucio de tu cara y lo estás reponiendo con aceite limpio y nutritivo.

Así, no hay productos químicos agresivos involucrados, ni espuma, ni nada que le quite a tu piel su aceite.

Esto es fundamental, ya que cuando le quitas el sebo a tu piel, esta se pone en marcha y sobrecompensa, tratando de crear más sebo. Esto conduce a poros obstruidos, espinillas, irritación, etc.

Así es como funciona el método de limpieza con aceite a grandes rasgos.

¿Qué aceites son los mejores para esta forma de limpieza?



Independientemente de tu tipo de piel, probablemente hay un aceite que deseas y éste es… El aceite de ricino.

El aceite de ricino te brinda la mayor cantidad de limpieza y disolución, además de ser altamente antibacteriano por naturaleza. También puede generar resequedad. Por ello, dependiendo de tu tipo de piel, usa más o menos aceite de ricino proporcionalmente a los otros aceites.

Buenas variedades de aceites para limpieza

Jojoba (todo tipo de pieles, pero muy deseable para pieles propensas al acné) Almendra dulce (todo tipo de pieles, especialmente grasas) Semilla de uva (todo tipo de pieles, especialmente grasas) Aguacate (piel seca y envejecida) Semilla de girasol (todo tipo de piel) Oliva (todo tipo de pieles) Albaricoque (piel seca, envejecida y normal) Argán (todo tipo de piel, especialmente piel envejecida … muy caro) Tamanu (todo tipo de pieles… pero muy caro) Nota: Probablemente querrás mantenerte alejado del aceite de coco al momento de la limpieza, ya que es un comedogénico conocido y posiblemente puede obstruir tus poros y exacerbar los puntos negros.

Las cantidades de aceite que debes usar

Cuando comienzas por primera vez con el método de limpeza con aceite, es mejor pensar en proporciones de tercios. Puedes medir estos tercios con anticipación y preparar una botella completa llena de aceite. O bien, puedes medir las cantidades cada vez que usas el método.

Puede ser mejor tomar la segunda opción, antes de mezclar una botella entera de aceite, ya que así podrás cambiar las proporciones sobre la marcha para adaptarte a lo que vayas notando en tu piel (si se vuelve demasiado seca o demasiado grasa).

Aquí está la regla de los tercios de limpieza con aceite (recuerda, el aceite de ricino es importante aquí):

Piel grasa: usa 2/3 de aceite de ricino y 1/3 de aceite base.

Piel normal: usa partes iguales de aceite de ricino y de aceite base.

Piel seca: usa 1/3 de aceite de ricino y 2/3 de aceite base.

Estas proporciones NO están establecidas en piedra, pero son un excelente punto de partida.

Ejemplo de una mezcla que además resulta muy buena: 1 cucharadita de aceite de ricino, 1 cucharadita de aceite de aguacate y 1 cucharadita de aceite de jojoba.

Limpieza con aceite en 3 sencillos pasos

Preparar: Mezcla los aceites en el momento o ten las botellas listas con anticipación. Coloca una toallita limpia al lado del fregadero. Abre el agua caliente para calentar la toallita. Limpiar: Comienza con tu cara sucia. Es decir, no es necesario limpiar previamente, incluso si usas maquillaje. Enjuaga la cara ligeramente con agua tibia y corriente. Vierte el aceite en la palma de tu mano y luego aplícalo suavemente sobre toda tu cara. Masajea firmemente, pero con cuidado, siempre moviéndose hacia arriba. Masajea durante dos minutos y luego deja que el aceite se asiente en tu cara durante otros 30 segundos o, si es posible, más tiempo. Enjuagar: En este momento, debes tener agua muy caliente saliendo de tu grifo. Ajusta el calor hasta que esté lo suficientemente frío como para aplicarlo sobre tu piel, pero lo suficientemente cálido como para ablandar el aceite (probablemente va a estar más caliente que el agua con la que generalmente te enjuagas la cara). Sumerje la toallita bajo el agua caliente/tibia hasta que esté completamente empapada. Aplica la toallita a tu cara y mantenla ahí durante 10-15 segundos. Lentamente comienza a limpiar. Enjuaga el paño y repite hasta que se haya limpiado todo el aceite de tu piel.

¡Eso es todo! Tu piel ahora está limpia.

Consideraciones adicionales

Asegúrate de comprar aceites orgánicos prensados ​​en frío o prensados ​​con expulsor, así como también aceite de ricino que se extrae de manera consciente y responsable).

2. Este método se lleva el maquillaje en un instante. Te recomendamos quitarte ya siempre el maquillaje sólo a través de este método.

3. Es posible que su piel tarde una o dos semanas en adaptarse a este nuevo régimen.

4. La frecuencia con la que uses este método de limpieza depende de ti. Algunas personas lo hacen todas las noches, otras no tienen ese tipo de dedicación incondicional o el tiempo para hacerlo (o no sienten que su cara se ensucie lo suficiente como para hacerlo cada noche). La única cosa de la que sí hay que alejarse por completo es cambiar la limpieza con aceite por un limpiador facial comprado en la tienda que contenga sulfatos o sulfuros. Simplemente confundirías muchísimo tu piel y tu piel no sabrá qué hacer con su propio aceite.

Esperamos que este método de limpieza te ayude a tener una piel mucho más sana, alejada de productos industriales que no necesariamente incluyen substancias buenas para tu piel.

