El virus puede propagarse a grandes distancias a través del aire

Si bien es cierto que el virus es expulsado cuando una persona estornuda o tose las gotículas respiratorias solo pueden viajar hasta 1 metro de distancia. Por eso se recomienda evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre o tos.

La OMS advierte de que la infección también puede producirse al tocarse los ojos, la boca o la nariz después de estar en contacto con una superficie contaminada.

¿Puedo reutilizar una mascarilla N95?

No, tampoco se pueden lavar ni debemos esterilizarlas con un desinfectante de manos. “Las mascarillas, incluidas las clínicas planas y las de filtro N95, no deben reutilizarse. Cuando se ha estado en contacto próximo con una persona infectada por el nuevo coronavirus o por otra infección respiratoria, se debe considerar que la parte frontal de la mascarilla está contaminada. Para quitársela, no toque su parte frontal. A continuación, elimínela correctamente y lávese las manos con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón”.

El coronavirus se puede matar con 30 segundos de aire caliente

No es posible matar el virus con el aire caliente de los secadores de manos como los que se usan en los baños públicos. “Para protegerse contra el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2 ), lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o utilice gel antibacterial.

Los animales de compañía propagan el coronavirus

De acuerdo con la OMS, por el momento no hay ninguna prueba de que el virus se pueda transmitir a través de los animales.

El coronavirus puede contagiarse a través de monedas y billetes

La OMS ha informado que: “La información preliminar indica que el nuevo coronavirus puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o un poco más. Un objeto puede resultar contaminado por el SARS-CoV-2 si una persona tose o estornuda encima del mismo o lo toca”. Pero “el riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) por el contacto con objetos, como monedas, billetes o tarjetas de crédito, es muy bajo”. La mejor manera de proteger la salud es “lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón”, reitera la organización.



Las picaduras de mosquitos transmiten el coronavirus

No, este virus respiratorio “se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda”, aclara la OMS en su página web. No existen pruebas que respalden la afirmación de que puede transmitirse por medio de los insectos.

No es seguro recibir cartas y paquetes de China

La OMS apunta que esto es falso: “Gracias a estudios realizados anteriormente, sabemos que los coronavirus no sobreviven mucho tiempo en objetos como las cartas y los paquetes”.

Las vacunas contra la neumonía protegen contra el nuevo virus

El organismo de salud establece que “Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra la Haemophilus influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus“. El SARS-CoV-2 es un nuevo virus y precisa una nueva vacuna “en la que ya se está trabajando con el apoyo de la OMS”, apuntan fuentes de la OMS.

Las soluciones salinas para la nariz previenen el contagio

“Aunque algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución salina puede acelerar la recuperación tras un resfriado común, no se ha demostrado que prevenga las infecciones respiratorias”. La OMS tampoco recomienda por el momento ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección.

