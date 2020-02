View this post on Instagram

Copa de Limón INGREDIENTES Base 150 gr. de galletitas de vainilla 150 gr. de merenguitos Relleno: 500 ml. de crema de leche 500 gr. de mascarpone 1/2 taza de azúcar glas Jugo de 1 limón Merengue 200 gr. de azúcar 100 gr. de claras 400 gr. de lemon curd INSTRUCCIONES Triturar las galletas y los merenguitos. Reservar. Colocar en un bowl el queso mascarpone, la crema de leche batida a 3/4 punto, el azúcar glas y el jugo de limón. Hacer el merengue agregando de a poco el azúcar a las claras mientras se bate constantemente. Montar la copa. Primero colocar una capa de merenguitos y galletas trituradas. Continuar con la crema de limón. Luego con el lemon curd. Una capa más de crema. Terminar con un copo de merengue y dorar con el soplete.