Argentina

1.- “Tusa” – Karol G y Nicki Minaj

2.- “Hola (remix)” – Dalex con Lenny Tavárez, Chencho Corleone, Juhn “El All Star”

3.- “Sigues con él” – Arcángel, Sech, Dimelo Flow

4.- “René” – Residente

5.- “Dance Monkey” – Tones and I

6.- “Ignorantes” – Bad Bunny y Sech

7.- “La difícil” – Bad Bunny

8.- “Diosa” – Myke Towers

9.- “Vete” – Bad Bunny

10.- “Par-Tusa” – El Dipy

Chile

1.- “La difícil” – Bad Bunny

2.- “Ignorantes” – Bad Bunny y Sech

3.- “La santa” – Bad Bunny y Daddy Yankee

4.- “Si veo a tu mamá” – Bad Bunny y Sech

5.- “Vete” – Bad Bunny

6.- “Safaera” – Bad Bunny, Jowell & Randy y Nengo Flow

7.- “Hablamos mañana” – Bad Bunny, Duki y Pablo Chill- E

8.- “Yo perreo sola” – Bad Bunny

9.- “Pero ya no” – Bad Bunny

10.- “Tusa” – Karol G y Nicki Minaj

Colombia

1.- “Rojo” – J Balvin

2.- “Ignorantes” – Bad Bunny y Sech

3.- “La difícil” – Bad Bunny

4.- “Si veo a tu mamá” – Bad Bunny y Sech

5.- “René” – Residente

6.- “Morado” – J Balvin

7.- “La santa” – Bad Bunny y Daddy Yankee

8.- “Tusa” – Karol G y Nicki Minaj

9.- “Sigues con él” – Arcángel, Sech, Dimelo Flow

10.- “Vete” – Bad Bunny

España

1.- “La difícil” – Bad Bunny

2.- “Tusa” – Karol G y Nicki Minaj

3.- “Tattoo” – Rauw Alejandro

4.- “Ignorantes” – Bad Bunny y Sech

5.- “Diosa” – Myke Towers

6.- “Rojo” – J Balvin

7.- “La santa” – Bad Bunny y Daddy Yankee

8.- “Morado” – J Balvin

9.- “Keii” – Anuel AA

10.- “Si veo a tu mamá” – Bad Bunny y Sech

México

1.- “Tusa” – Karol G y Nicki Minaj

2.- “Ignorantes” – Bad Bunny y Sech

3.- “Sigues con él” – Arcángel, Sech, Dimelo Flow

4.- “Blinding Lights” – The Weeknd

5.- “Dance Monkey” – Tones and I

6.- “Morado” – J Balvin

7.- “Vete” – Bad Bunny

8.- “Don’t Start Now” – Dua Lipa

9.- “Fantasías” – Rauw Alejandro y Farruko

10.- “Hola (remix)” – Dalex con Lenny Tavárez, Chencho Corleone, Juhn “El All Star”

