Ben Affleck posa en el estreno de la película “The Way Back” en Los Ángeles, California el 1 de marzo de 2020. Imagen: Reuters

a nueva película de Ben Affleck The Way Back encuentra al actor interpretando un papel que conoce muy bien: el de un alcohólico que atraviesa conflictos familiares y se divorcia antes de encontrar una nueva esperanza en la vida.

Después de desnudar su alma sobre sus propias luchas con el alcohol, sus tres rehabilitaciones y la muy pública ruptura de su matrimonio con la actriz Jennifer Garner, Affleck también se encuentra a sí mismo en el inesperado papel de un portavoz de la adicción.

“Me sorprendió un poco hasta qué punto que yo sea un alcohólico en recuperación y esté interpretando a uno en esta película afectó a las personas”, comentó Affleck, de 47 años. “Estoy contento. No hay nada heroico al respecto (pero) tal vez pueda ser útil que la gente vea que no es el final”.

The Way Back, que se estrena en cines estadounidenses el viernes, le dio a Affleck algunas de sus mejores críticas después de sus interpretaciones como Batman que siguieron a su filme Argo, que ganó el Oscar a mejor película en 2013.

En la película, Affleck interpreta a un exjugdador de baloncesto, que atraviesa momentos difíciles y es alcohólico. Recibe la posibilidad de redimirse cuando le piden que sea entrenador de un equipo en su antiguo colegio secundario.

La página web de cultura pop Vulture afirmó que la película “sugiere que la parte más interesante de la carrera como actor de Affleck aún está por venir”.

“El potencial de una cinta como ésta es realmente inspirar a alguien”, dijo el actor, que también la produjo. “Mi objetivo con esto era hacer algo que se sintiera superador y duradero”.

El director Gavin O’Connor dijo que dejó a Affleck libre para que afloraran sus emociones durante la filmación.

“Hubo una toma en particular donde fue una avalancha. Fue realmente poderoso”, recordó O’Connor. “Finalmente no se incluyó en la película porque creo que hubiera sido demasiado para la audiencia tener que experimentarlo con él”.

Affleck dijo que no se propuso ser un portavoz de la adicción.

“No es por eso que me metí en este negocio”, contó. “Pero no me molesta ser un ejemplo de algo que descubrí que es realmente significativo para mí y de que los tiempos difíciles no duran para siempre”.