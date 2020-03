La nueva versión de la canción “Mi muñeca me habló” del show chileno 31 Minutos se ha convertido en un himno en América Latina por su emotivo mensaje contra la violencia de género.

¿Qué dice la letra de la canción en su versión feminista?

“Mi muñeca me habló/ Me dijo lucha/ Que no se puede repetir/ Lo que pasa en mi país/ Mi muñeca me habló/ Me dijo lucha/ Que hoy depende de ti/ Que mejore este país/ Dijo que en marzo las mujeres/ Salgan todas a la calle/ Que se tomen los espacios/ Y que nadie más las calle.

Que pelen como mujeres/ Se rebelen al Estado/ Digan Chao al Patriarcado/ El feminismo ha llegado/ Mi muñeca me habló/ Me dijo lucha/ Que no se puede repetir/ Lo que pasa en mi país.

Me dijo cosas muy horrendas/ Que no te voy a negar/ Que tenemos una ministra/ Que no nos sirve pa na/ Que el presidente es un corrupto/ y que tiene que renunciar/ pero seguimos en la lucha/ porque vamos a triunfar/ Mi muñeca me habló/ Me dijo lucha/ Que hoy depende de ti/ Que mejore este país.

De tiii y de mi/ (aplauidiendo)/ De tiii y de mi (aplaudiendo)/ y de todas!!!!“.

El programa 31 Minutos se transmitió por primera vez en la Televisión Nacional de Chile el 15 de marzo de 2003 y toca temas como los derechos de los niños, el cuidado del medio ambiente y el mundo del periodismo.

