Pues aquí os dejo con la Superluna de Nieve 🌕 que tanto están hablando en la televisión, está ahora mismo surcando nuestro cielo y podrá verse durante toda la noche, dicen que será la luna más grande y brillante que podrá verse en todo este año 2020 y no quería quedarme sin inmortalizarla. Buenas noches a todos !! 📷: @david._.rubio