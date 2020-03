No es Navidad, no es domingo, es un lunes laboral, que claramente no es normal.

A una hora que siempre habría movimiento. #El9NadieSeMueve #UnDiaSinMujeres #UnDiaSinNosotras #ParoNacionalDeMujeres #HacenFalta 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/wicg6m3Hoh