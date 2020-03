Billie Eilish durante la fiesta de Vanity Fair Oscar en Beverly Hills durante la 92a edición de los Premios de la Academia, en Los Ángeles, Estados Unidos. 9 de febrero de 2020. Imagen: Reuters

El sencillo de Billie Eilish bad guy, una canción que se burla de las percepciones distorsionadas, fue nombrado como el mejor tema del mundo de 2019 por la industria discográfica.

bad guy, el quinto sencillo del primer álbum de la cantante estadounidense de 18 años, WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, fue un éxito mundial y la canción más escuchada del año.

En el tema, Eilish canta en el coro, a veces usando un snorkel y una máscara y otras untando sangre de su nariz en su rostro.

En su video oficial bad guy, que ha tenido 809 millones de visistas en YouTube, termina la canción sentándose con las piernas cruzadas encima de un hombre que está haciendo flexiones.

IFPI, que representa a la industria discográfica, dijo que la pista ocupó el primer lugar de su lista de sencillos digitales, con 19.5 millones de equivalentes de pista, por delante de Old Town Road, de Lil Nas X, que quedó en segundo lugar con 18.4 millones.

El mes pasado, se anunció que Eilish cantará el tema principal de la última película de James Bond No Time to Die.

“Billie Eilish ha conquistado el mundo con su voz increíble y su sonido desafiante de los géneros”, dijo el presidente ejecutivo de IFPI, Frances Moore.

“Ella también es una artista que aborda temas como la salud mental en sus letras, que claramente resuenan con sus fans en todo el mundo”, agregó