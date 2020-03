Charlie Sheen en Coconut Creek, Florida el 15 de febrero de 2020. Imagen: Grosby Group

El nuevo documental (My) Truth: The rape of Two Coreys (Mi verdad: La violación de dos Coreys) dirigido por el actor Corey Feldman, famoso por sus películas Los Goonies y Cuenta conmigo, acusa al actor Charlie Sheen de violar al fallecido Corey Haim durante el rodaje de su película luz, cuando Sheen tenía 19 años y Haim, 13.

Here is what Corey Haim looked like when Charlie Sheen raped him. pic.twitter.com/Y5eff9iqYr — Schiff For Brains (@joe_biden_time) November 8, 2017

De acuerdo con Feldman, su amigo —quien murió en 2010 a causa de una neumonía— le confesó: “Charlie me llevó entre dos remolques y me puso aceite Crisco en el trasero y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría haber pasado, cualquiera podría haberlo visto”.

El protagonista de Two and a Half Men negó la acusación al HuffPost: “Estas acusaciones enfermizas, retorcidas y extravagantes nunca ocurrieron”, dijo Sheen, y pidió a la gente: “considerar la fuente y enterárse de lo que Judy Haim (la madre de Haim), tiene que decir”.