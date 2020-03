La propagación del nuevo coronavirus COVID-19 está imparable en el mundo occidental, provocando la cancelación de eventos deportivos, cierre de sitios turísticos, postergación de conciertos, suspensión de vuelos; mientras tanto, los casos comienzan a disminuir en China, país donde se originó la enfermedad zoonótica.

La identificación del COVID-19 por medio de los síntomas es un tanto confusa para la población en general, pues los síntomas son muy similares a las enfermedades respiratorias, como el resfriado común, la gripa o la influenza. Y ahora, con el inicio de la primavera, los síntomas del COVID-19 también podrían confundirse con las alergias en esta temporada.

Por tal razón, aquí explicamos las diferencias entre las alergias y los síntomas del COVID-19 para poder diferenciarlos y evitar ir a un centro de salud para realizarte un prueba de coronavirus, así como alarmarse sin razón.

¿Cuáles son los síntomas de las alergias en esta temporada?

Los síntomas que puedes padecer en esta temporada son:

El American College of Allergy, Asthma and Immunoogy señaló que las alergias ocurren cuando el sistema inmune reacciona sobremanera hacia algo que generalmente no es dañino para otros, como el polen. Los síntomas que pueden sufrir las personas alérgicas son:

Escurrimientos nasal

Congestión nazal

Estornudos

Tos seca

Sarpullidos

Fátiga

Dolor de cabeza

Según recoge health.com, otros síntomas también pueden ser ojos hinchados, irritación de naríz y garganta.

Ahora, veremos cuáles son los síntomas del coronavirus, los cuales han sido explicados por las organizaciones de salud, como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades informó que los síntomas principales son:

Fiebre

Falta de aliento

Tos seca

Otros síntomas del nuevo coronavirus incluyen dólores corporales como cuerpo cortado, congestión nasal, escurrimiento nasa, garganta reseca (de ahí lo difícil de diferenciarlos de los de las alergias), incluso diarrea, según la OMS.

Diferencia entre alergias y coronavirus COVID-19

Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una alergia a tener el COVID-19?

La principal diferencia que podemos ver es que el COVID-19 provoca fiebre, como las demás infecciones. Las alergias no pueden causar fiebre. Otra diferencias es que las alergias también están acompañadas por irritación, algo que no sucede con el COVID-19.

Las diferencias son un tanto sutiles. Sin embargo, el síntoma principal a tomar en cuenta es la fiebre. Aunque la diferenciación entre los resfriados y el coronavirus son normalmente difícles, por lo cual se necesitan en varios casos las pruebas de COVID-19.

