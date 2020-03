Jared Leto asiste a una función de “A Day In The Life Of America” en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York. Leto dijo que regresó de una meditación en el desierto, en la que estuvo completamente aislado, para encontrar un mundo bastante cambiado por el coronavirus. Imagen: AP

Jared Leto dijo que regresó del desierto y se encontró con un mundo transformado.

“¡Guau! Hace 12 días comencé una meditación silenciosa en el desierto”, dijo el actor de Suicide Squad (Escuadrón Suicida) y Dallas Buyers Club (El club de los desahuciados) en Twitter. “Estábamos totalmente aislados, sin teléfono u otro tipo de comunicación. No teníamos idea de qué era lo que estaba pasando fuera de ese lugar”.

Leto dijo que se sorprendió al descubrir qué tanto del mundo se ha cerrado y cómo la gente se protege ante la pandemia del coronavirus, que ha comenzado a tener un impacto en la vida de Estados Unidos, aunque no tan vasto.

“Ayer salí a un mundo muy diferente, uno que ha cambiado para siempre. Alucinante por decir lo menos. Estoy recibiendo mensajes de amigos y familiares de todo el mundo mientras me voy enterando de lo que está pasando”.