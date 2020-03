Este 20 de marzo Netflix lanzó la serie “Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker” (en su idioma original) que cuenta la vida de Madam C.J. Walker, la primera mujer estadounidense en convertirse en millonaria por sus propios medios.

La serie está basada en la basada en novela biográfica “On Her Own Ground” de A’Lelia Bundles que cuenta la vida de emprendedora y filántropa que nació a finales del S.XIX, en Luisiana.

Walker, que provenía de un entorno socioeconómico desfavorecido, tuvo que sobreponerse al machismo y al racismo que predominaban en el clima de la época para construir su exitosa carrera.

The first female self-made millionaire was a black🥺 pic.twitter.com/QarogAi9le — Didi (@DidiMofo) March 22, 2020

Octavia Spencer interpreta a Walker quien logró construir un imperio de productos de cuidado del cabello para mujeres afroamericanas, que en la época de Walker, sufrían de caída de cabello y problemas en el cuero cabelludo; debido a los escasos hábitos de higiene causados por la falta de agua y de productos adecuados, así como por el déficit nutrimental.

La serie también cuenta con la participación de Blair Underwood como C. J. Walker, esposo de la empresaria, Tiffany Haddish como su hija Lelia, Carmen Ejogo como la rival comercial de Walker Addie Monroe, Garrett Morris como el suegro de Walker, Kevin Carroll como su abogado Ransom, y Bill Bellamy como Sweetness, el primo de Ransom.

“Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker”se filmó durante 2019 las ciudades canadienses de Mississauga, Cambridge, Stratford y St. Catharines.

Hasta ahora la miniserie tiene cuatro episodios, pero los usuarios Netflix ya quieren saber si habrá una segunda temporada.

Podría interesarte:

Violentómetro: herramienta de prevención contra la violencia de género

Canción de “31 minutos” se vuelve himno feminista en Latinoamérica

ONU ofrece cursos en línea sobre igualdad de género y empoderamiento femenino