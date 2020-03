Migrantes se forman para recibir agua embotellada en un campamento de más de 2,000 personas que buscan asilo en EEUU, mientras las autoridades se preparan para responder al brote de coronavirus en Matamoros, México. 22 de marzo de 2020. Imagen, Reuters.

Ante la actual crisis mundial del coronavirus, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), anunció la clausura de todas sus oficinas, con el fin de frenar la propagación de virus.

Pero, ¿cómo afectará esta decisión a los inmigrantes? Aquí te explicamos un poco de qué se trata el cierre de las oficinas y como podrás continuar con los trámites.

¿La oficina parará completamente?

Según aclaro la propia agencia, los funcionarios continuarán trabajando siempre y cuando esto no involucre un contacto físico directo con otros; sin embargo, los procesos migratorios se realentizarán ante esta crisis sanitaria, debido a que las citas van a ser aplazadas hasta nuevo aviso.

“Aquellas personas que tienen citas programadas recibirán una carta, por lo menos diez días antes, con la nueva fecha de su audiencia”, explicó Ángel Leal, un abogado que lleva más de veinte años de carrera especializado en casos de inmigración.

Citas pospuestas

Por otro lado, todas aquellas citas que requieran de presencia física tendrán que se pospuestas, es decir que quienes estén pendientes de hacerse las huellas, tengan que acudir a una entrevista personal o presentar juramentaciones, deberán esperar, pues sus citas serán pospuestas.

La pandemia del covid-19 ha tomado a muchos turistas extranjeros por sorpresa. Si bien muchos visitantes pueden permanecer en el país por tres meses, es posible que algunos de ellos tengan que pedir una extensión de sus permisos que, ante esta situación de emergencia, es muy probable que se les otorgue.

“Es posible que haya turistas que no puedan volver a sus países de origen porque no hay vuelos o porque están en cuarentena, así que les recomiendo que pidan desde ya la extensión de la estadía”, explicó Leal, advirtiendo que, de no hacerlo, se caería en “una ilegalidad”.

Esta extensión se puede solicitar a través de la página web de USCIS.

La precaria situación de los indocumentados

Ante la inminente crisis, varias organizaciones alertaron sobre el hecho de que muchos inmigrantes tenían miedo al respecto, y no solo por las consecuencias sanitarias, sino también por el hecho de no poder acudir a centros de salud, pues estos podrían reportar su estatus a las autoridades.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) anunció que suspendía la mayoría de las detenciones de inmigrantes indocumentados, aunque sí van a seguir con sus operaciones diarias para arrestar a personas “civilmente o criminalmente” que amenacen la seguridad nacional o pública.

“Es importante que el público sepa que el ICE no conduce operaciones en sitios médicos, así como tampoco en escuelas o sitios de alabanza, exceptuando situaciones extraordinarias”, indicó el comunicado.