El exvicepresidente y precandidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, fue acusado de agresión sexual por una mujer que pertenecía a su personal de asistencia cuando él era senador. La presunta víctima alega que el abuso ocurrió en 1993.

La acusación contra Joe Biden se dio durante una entrevista llevada a cabo la mañana del pasado miércoles por la periodista Katie Harper a Tara Reade, exasistente del entonces senador.

En la entrevista, Reade expresó a detalle como ocurrió la agresión de Biden contra ella.

Reade dijo a Harper que todo comenzó cuando se le pidió que llevara una mochila de gimnasio a Biden. Al llegar con Biden, Reade alega que éste la saludó por su nombre y en seguida dio paso a la agresión.

“Estábamos solos y paso algo extrañísimo. No hubo nada como un intercambio. Sólo me agarró y me puso contra la pared”, dijo Reade.

“Sus manos estaban sobre mí y debajo de mi ropa. Después se fue hacia mi falda y debajo de ella”, continuó, mientras daba más detalles sobre el presunto abuso que sufrió por parte del ahora contendiente por la presidencia de Estados Unidos.

Reade recordó que Biden le decía si ella “quería ir a otro lado” mientras la besaba, y que cuando éste terminó el abuso sexual, le dijo: “Vamos, escuché que dijiste que yo te gustaba”.

La frase de Biden fue la que hizo que se confundiera aún más, pues no recuerda bien qué fue lo que pudo haber escuchado Biden, agregó Reade.

Reade dijo que sintió que todo se le había derrumbado, porque veía a Biden como un ejemplo, pues tenía una edad similar, además de que se presentaba como un campeón para los derechos de las mujeres.

“Era como el campeón de los derechos de la mujer y no podía creer lo que estaba pasando”, dijo.

Reade terminó el relato sobre la agresión:

“Debí haberme visto aterrada… porque después me tomó de los hombros y me dijo: ‘Estás bien, estás bien’, y luego se fue”.

Además de la acusación de Tara Reade, Biden ha recibido otras seis denuncias por compportamiento sexual inapropiado, acoso y abuso.

Joe Biden va en la delantera de la contienda demócrata por la presidencia con 1,215 delegados. Bernie Sanders, senador por Vermont, se encuentra en la segunda posición con 910 delegados. Se necesitan tener 1,991 delegados para obtener la candidatura.

