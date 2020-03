La actual pandemia de COVID-19 ha afectado por a casi 600,000 personas, mientras que las muertes en Estados Unidos rebasaron las 1,500.

Esta pandemia ha causado profundos impactos económicos y de salud, a nivel global.

¿Es posible que la actividad humana, como la construcción de carreteras, la minería, la caza y la tala fueran la causa de esta pandemia?

De acuerdo con un reportaje de The Guardian, la destrucción y contaminación de los ecosistemas crean las condiciones para que surjan nuevos virus y enfermedades como el COVID-19.

Los patógenos pueden cruzan de animales a humanos, y propagarse rápidamente. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU estiman que tres cuartos de las enfermedades nuevas o emergentes que infectan a los humanos se originan en animales y están en aumento.

David Quammen, autor de “Spillover: Animal Infections and the Next Pandemic”, en The New York Times escribió recientemente que: “Invadimos los bosques tropicales y otros paisajes salvajes, que albergan tantas especies de animales y plantas, y dentro de esas criaturas, tantos virus desconocidos”, agregó que: “Cortamos los árboles; matamos a los animales o los enjaulamos y los enviamos a los mercados. Interrumpimos los ecosistemas y liberamos los virus de sus anfitriones naturales. Cuando eso sucede, necesitan un nuevo huésped. A menudo, lo somos “.

Algunos, como la rabia y la peste, cruzaron de animales hace siglos; otros como el Zika, el Sars de China, el Évola y el COVID-19, que surgió el año pasado en Wuhan, China, son nuevos para los humanos.

Kate Jones, presidenta de ecología y biodiversidad de UCL, califica las enfermedades infecciosas emergentes transmitidas por animales como “una amenaza creciente y muy importante para la salud, la seguridad y las economías mundiales”.

“Existen innumerables patógenos que continúan evolucionando y que en algún momento podrían representar una amenaza para los humanos”, dice Eric Fevre, presidente de enfermedades infecciosas veterinarias del Instituto de Infección y Salud Global de la Universidad de Liverpool. “El riesgo [de que los patógenos salten de animales a humanos] siempre ha estado ahí”.

El profesor asociado del departamento de ciencias ambientales de la Universidad Emory, Thomas Gillespie, ha declarado que los humanos están creando las condiciones para la propagación de enfermedades al reducir las barreras naturales entre los animales huéspedes, en los cuales el virus circula naturalmente, y ellos mismos.

La vida silvestre en todas partes está siendo sometida a más estrés, dice. “Los grandes cambios en el paisaje están causando que los animales pierdan hábitats, lo que significa que las especies entran en mayor contacto con los humanos. Las especies que sobreviven al cambio ahora se mueven y se mezclan con diferentes animales y con humanos “.

Los riegos del comercio

Algunos ecologistas sugieren que los virus y otros patógenos también pueden pasar de los animales a los humanos en los mercados informales en los que vende carne fresca.

El “mercado húmedo” de Wuhan, considerado por el gobierno chino como el punto de partida de la actual pandemia de COVID-19, vendía numerosos animales salvajes, incluidos cachorros de lobo vivos, salamandras, cocodrilos, escorpiones, ratas, ardillas, zorros y tortugas.

“Los mercados húmedos son un escenario perfecto para la transmisión de patógenos entre especies”, dice Gillespie. “Siempre que tenga interacciones novedosas con una variedad de especies en un lugar, ya sea en un entorno natural como un bosque o un mercado húmedo, puede tener un evento indirecto”.

Las autoridades chinas cerraron el mercado de Wuhan, junto con otros que venden animales vivos, y el mes pasado Beijing prohibió el comercio y el consumo de animales salvajes, excepto por pescados y mariscos.

Sin embargo, estos mercados son fuentes esenciales de alimentos para cientos de millones de personas viviendo en situación de pobreza, por lo que deshacerse de ellos sería imposible.

Delia Grace, epidemióloga y veterinaria del Instituto Internacional de Investigación Ganadera de Nairobi, Kenia. ha declarado que las prohibiciones obligan a los comerciantes a permanecer bajo tierra, donde pueden prestar aún menos atención a la higiene.

¿Qué podemos hacer?

Brian Bird, un virólogo investigador de la Universidad de California, Davis School of Veterinary Medicine One Health Institute, donde dirige actividades de vigilancia relacionadas con el ébola en Sierra Leona ha declarado que: “Estamos en una era de emergencia crónica”, “Es más probable que las enfermedades viajen más lejos y más rápido que antes, lo que significa que debemos ser más rápidos en nuestras respuestas. Necesita inversiones, cambios en el comportamiento humano, y significa que debemos escuchar a las personas a nivel comunitario ”.

Según Bird las soluciones comienzan con educación y conciencia, por lo que resultaría fundamental hacer llegar el mensaje sobre patógenos y enfermedades a los cazadores, madereros, comerciantes del mercado y consumidores locales.

El objetivo final, según Bird, es estar preparado. “No podemos predecir de dónde vendrá la próxima pandemia, por lo que necesitamos planes de mitigación para tener en cuenta los peores escenarios posibles”, dice. “Lo único seguro es que seguramente llegará el próximo”.

