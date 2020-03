Al tiempo que los casos de coronavirus continúan aumentando en Nueva York, el epicentro del brote en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo el sábado que considera poner en cuarentena a los residentes del estado y de los aledaños Nueva Jersey y Connecticut. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, indicó que no estaba seguro a qué se refería Trump, pero no “me gusta cómo suena”.

Mientras tanto, Cuomo pospuso las elecciones primarias de su estado de abril a junio y enfermeros suplicaron que enviaran más equipo protector y negaron las afirmaciones de las autoridades de que contaban con el equipo necesario.

A continuación, los acontecimientos más recientes en Nueva York.

¿Una cuarentena en tres estados?

Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que sopesaba la idea de una cuarentena para evitar que la población en el área de los tres estados realice viajes en un corto plazo.

Los 50 estados del país han reportado casos del virus que causa el COVID-19, pero Nueva York tiene la mayoría con 52,000 pruebas positivas de la enfermedad y más de 700 muertes. Aproximadamente 7,300 personas se encontraban en los hospitales de Nueva York el sábado, incluyendo unas 1,800 en cuidados intensivos.

El gobierno federal tiene la autoridad de tomar medidas para evitar la propagación de enfermedades contagiosas entre los estados, pero no queda claro si eso significa que Trump puede ordenar a la gente no salir de los límites estatales.

Trump mencionó las peticiones del gobernador de Florida Ron DeSantis, un republicano abiertamente partidario de Trump y quien ante la llegada de neoyorquinos a su estado en medio de la pandemia les ha ordenado aislarse a su arribo por 14 días.

El presidente aseguró haber hablado con Cuomo, pero el gobernador demócrata señaló que no habían abordado el tema de una cuarentena cuando conversaron la mañana del sábado.

“Ni siquiera sé lo que eso significa, y no sé cómo se puede forzar legalmente y, desde el punto de vista médico, no sé qué se lograría”, dijo Cuomo en conferencia de prensa. “No me gusta cómo suena”.

Aplazamiento de elecciones primaria

Cuomo informó que aplazaría las elecciones presidenciales primarias en el estado del 28 de abril al 23 de junio, cuando el estado planea sostener las elecciones primarias del partido locales y congresuales.

“No creo que sea prudente llevar a la gente a un lugar para votar” en abril, subrayó.

Nueva York se suma a más de una docena de estados que han postergado elecciones. Un pequeño grupo de estados que incluye Ohio, Georgia, Luisiana, Connecticut, Maryland, Rhode Island, Indiana y Kentucky también ha pospuesto sus elecciones presidenciales primarias.

Enfermeros piden mascarillas

En una conferencia de prensa frente al Hospital municipal Jacobi, enfermeros pidieron más cubrebocas y otro equipo para protegerse del virus, que ha contagiado a más de 29,000 personas y ha matado a más de 500 en la ciudad.

Al menos un trabajador de la salud, el jefe adjunto de enfermería del hospital Mount Sinai West, Kious Kelly, de 36 años, ha muerto del virus. Otros se han enfermado en la zona metropolitana.

Los enfermeros del Hospital Jacobi, en el Bronx, han dicho que sus jefes racionan el equipo protector, lo cual les impide reemplazar los cubrebocas de filtración de partículas N95 con la frecuencia debida. Dos enfermeros del Jacobi están “luchando por sus vidas en las unidades de cuidados intensivos justo ahora”, sostuvo el enfermero pediatra Sean Petty al culpar de la situación a la escasez de equipo.

Las autoridades municipales insisten que hay suficiente equipo protector para la semana próxima, aunque temen lo que sucederá después. El alcalde Bill de Blasio dijo que la ciudad entregó 200,000 cubrebocas N95 a los hospitales el viernes y que entregará otros 800,000 en las próximas horas, junto con muchas mascarillas quirúrgicas de menor protección y otro equipo. Naciones Unidas anunció el sábado que donará 250,000 cubrebocas a la ciudad.

Petty indicó que las políticas sobre el equipo protector obedecían a la escasez, no a razones científicas, y fustigó a las autoridades por someter a los trabajadores de la salud a riesgos evitables.

“No permitiremos que ningún funcionario de salud o de gobierno diga que tenemos suficiente” equipo protector, aseveró, “hasta que cada trabajador de la salud tenga una N95 para cada vez que interactúa con un enfermo de COVID-19“.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas de leves a moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte.

Mascarillas de aire manuales

Conforme el estado intenta obtener 30,000 ventiladores antes del proyectado punto máximo en casos de coronavirus para mediados o finales de abril, Cuomo explicó claramente la alternativa: Mascarillas con bolsas de aire operadas manualmente.

Dijo que el estado compró 3,000 de ellas, pidió 4,000 más y considera capacitar a personal de la Guardia Nacional para usarlas. Se requiere bombear una bolsa a mano las 24 horas del día para cada paciente que las necesita.

“Si tenemos que depender de este dispositivo a gran escala, no es una situación aceptable”, dijo Cuomo, “así que regresamos a encontrar los ventiladores”.

