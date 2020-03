Durante los últimos meses Bárbara de Regil se ha vuelto polémica en redes sociales debido al contenido que comparte. La actriz, quien constantemente recibe críticas, compartió con sus seguidores varios consejos para enfrentar los ataques.

En sus historias de Instagram la protagonista de “Rosario Tijeras” aseguró que: “Cuando alguien te critica no hagas nada. Así seas la mejor persona del universo, siempre va a haber alguien a quien no le parezca”. Y añadió que “Muchas de las personas que critican no han creado nada y así es como se alimentan, criticando a los demás”.

Bárbara pidió a sus seguidores que aprendan a distinguir entre las críticas constructivas y las destructivas.

“Cuando alguien te haga una constructiva, acéptala con tu corazón, métela en tu cabecita y trata de ser mejor, pero tú sabes cuando algo es destructivo”, explicó.

“Cuando sea destructivo no hagas nada, mándale bendiciones a ese ser humano y deséale que logre lo que quiere, Lo que molesta en ti es lo que esa persona no ha creado”

