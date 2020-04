El guardameta español Pepe Reina, que juega actualmente con el club inglés Aston Villa, contó al medio italiano Corriere dello Sport cómo vivió cuando estaba enfermo por el nuevo coronavirus COVID-19.

En la exclusiva del medio italiano, Pepe Reina, de 37 años, dijo que el COVID-19 le provocó la falta de aliento un tanto grave, así como fiebre y tos, los principales síntomas que provoca el virus.

“Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Fiebre, tos seca, dolor de cabeza que nunca me abandonaba, y me sentía agotado. El único susto fue cuando me faltó el oxígeno durante 25 minutos, como si la garganta se me hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar”, contó el portero ibérico.

Pepe Reina señaló que “los primeros siete u ocho días los pasó encerrado en una habitación”.

Reina ha jugado durante su larga carrera en los equipos más importantes de Europa, como Liverpool, Bayern Múnich y Barcelona; también jugó para su selección nacional.

