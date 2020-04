Mientras el Gobierno de Donald Trump anuncia nuevas medidas drásticas para contener la propagación masiva del nuevo coronavirus COVID-19, las áreas que ha dejado sin atender son aquellas a las que nunca ha puesto atención, a los inmigrantes.

De acuerdo con un reportaje de The Guardian, hay alrededor de 400,000 trabajadores agricultores en California han sido considerados como esenciales durante esta pandemia; no obstante, sus lugares de trabajo no siempre tienen las medidas de seguridad para prevenir contagios.

Susie Cagle, de The Guardian, entrevistó a algunos trabajadores que laboran en el condado de Ventura.

“Nada ha cambiado en el trabajo. El principio de distancia, seis pies entre personas, no funciona en la agricultura”, dijo uno de los trabajadores entrevistados por Cagle.

Los empleadores y contratistas han informado que han impuesto nuevas prácticas y medidas para proteger a los agricultores, pero los trabajadores cuentan otra historia. La reportera en clima y medio ambiente señaló que los trabajadores están temerosos no sólo de los riesgos de contagiarse, sino también de los efectos en el desempleos, pues tampoco tienen protección económica.

“La parte sobre lo “esencial” no figura en su cheque. Son afortunados de obtener el salario mínimo”, dijo Armando Elenes, el secretario de tesoro de United Farm Workers of America.

Otra activista por los derechos de los agricultores, Irene de Barraicua, portavoz de Líderes Campesinas, expresó que “les pagan los mismo, aunque se estén exponiendo a más peligros”, y agregó: “No hay un estándar para la orientación de seguridad. A veces escuchamos que tienen una plática de cinco minutos: Mantenerse a seis pies de distancia, no hagas esto, no hagas lo otro; sin embargo, trabajan en grandes multitudes”

Barraicua concluye: “Parece que no es tomado serio porque el dinero es más importante”.

