Mientras una gran mayoría de personas en Estados Unidos tiene como decreto permanecer confinados en su casa para evitar la propagación del nuevo coronavirus, los agricultores, que en su mayoría son inmigrantes indocumentados, tienen que permanecer en sus trabajos debido a que el Gobierno federal catalogó su labor como “esencial”.

Si bien numerosos estudios han enfatizado en la importancia del trabajo de los inmigrantes, ya sea indocumentados o con permisos de trabajo, para la economía del país, el Gobierno federal en tiempos de Donald Trump ha mostrado un rechazo incansable a los inmigrantes por medio de políticas que intentan frenar su acceso al país.

Ahora, la pandemia del COVID-19 ha sacado a relucir la repercusión que tiene el trabajo de los agricultores inmigrantes para la economía y el abastecimiento de alimentos para todos los habitantes de Estados Unidos. Su trabajo es ahora considerado nada menos que “esencial”. Esto significa que su labor en el país es necesario para la subsistencia de todos sus habitantes. Pueden cerrar y cancelar casi todo, desde conciertos, parques, restaurantes, bares, el mismo Capitolio, menos el trabajo de la producción y cosecha de alimentos.

Nancy Silva, una agricultura de origen mexicano que trabaja en Bakersfield, California, expresó: “Es como si de repente se dieran cuenta de que estamos contribuyendo”, según recoge Miriam Jordan del New York Times.

Casi la mitad de agricultores son indocumentados

Que una gran parte de los agricultores son inmigrantes indocumentados es algo así como un secreto a voces. Estadísticas recogidas por Farmworker Justice del Departamento de Trabajo señalan que el 47% de los trabajadores del campo en Estados Unidos son indocumentados.

No obstante, el grupo señala que estas cifras del departamento sean menores, pues argumenta que muchos agricultores prefieren no contestar preguntas sobre su estatus migratorio o simplemente no participan en las encuestas por temor. Además, el departamento no incluye el número de las personas que decidieron no contestar esa pregunta, las cuales lo más probable es que sean indocumentadas.

Los agricultores están en una situación peligrosa. Por una parte están más seguros de que quizás no enfrenten una deportación debido a su estatus migratorio, pero también tienen temor por contraer el virus debido a las condiciones laborales. Los empleadores han informado que están implementando nuevas medidas sanitarias, pero agricultores de California, por ejemplo, mencionan que esa no es la realidad, pues no se puede mantener una distancia de al menos 6 pies entre trabajador y trabajador.

Si bien su trabajo es esencial, la producción también está cambiando, pues el cierre de restaurantes, bares y otros negocios de comida están cerrados por la pandemia, de ahí que la producción se vea afectada. Por esta situación, los empleadores tienen que reducir turnos a los agricultores, lo cual les genera una disminución en su pago.

Triste que sólo crisis resalte importancia de agricultores

Para Héctor Luján, jefe ejecutivo de la compañía agricultura Reiter Brothers que emplea a miles de trabajadores, lamenta que la importancia de los agricultores se vea sólo en estos momentos de crisis.

“Es triste ver que se necesita una crisis de salud para subrayar la importancia de los agricultores”, dijo Lujan, quien también los describe como héroes no reconocidos.

No obstante, Luján ve un resquicio de esperanza en esta crisis: “Quizá uno de los beneficios de esta crisis es que son reconocidos y salen de las sombras”.

Una de las esperanzas que podrían salir de este reconocimiento sería otorgar a los agricultores caminos menos escabrosos para llegar a la ciudadanía y podían obtener más beneficios, así como dejar de temer por ser deportados después de trabajar, en algunos casos, años para Estados Unidos.

