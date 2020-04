Esta combinación de imágenes creadas el 8 de abril de 2020 muestra a personas con máscaras protectoras contra la propagación del nuevo Coronavirus (COVID-19) realizado por costureras de la favela de Vila Novo Sao Lucas, en Belo Horizonte, Brasil, el 8 de abril de 2020. Imagen, Grosby Group.

Durante los últimos días en la epidemia de Covid-19, las autoridades se han cuestionado si debe ser, o no, obligatorio el uso generalizado de cubrebocas.

Lo cierto es que mientras se oficializa o no, ninguna farmacia, supermercado o tienda de autoservicio cuenta ya con existencia de este tipo de máscaras faciales.

Es por eso que, ante la escasez mundial de este producto, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) ha emitido algunas recomendaciones para elaborar, desde casa, tus mascarillas completamente uniones.

¡Toma nota!

Cubrebocas en casa

Materiales

Dos rectángulos de cualquier tela de algodón, de 25 por 15 centímetros

Dos ligas elásticas

Aguja e hilo

Tijeras

Regla

Lápiz

Imagen vía https://www.cdc.gov/

Procedimiento

Toma los trozos de tela y realiza un dobladillo de 0.6 cm en los lados más largos, y de 1.25 cm en los más cortos.

Imagen vía https://www.cdc.gov/

Asegúrate de coser bien estos dobladillos.

Tras fijar los dobladillos, toma las ligas y córtalas.

Introduce una cinta elástica en el lado más ancho (éstas ligas serán las tiras con las que se sujetará el cubre bocas a tus orejas).

Una vez colocada la cinta, ata los extremos de ésta.

Imagen vía https://www.cdc.gov/

Ahora, tira suavemente de las elásticas hasta que los nudos queden colocados por dentro del dobladillo, de manera que no sean visibles.

Imagen vía https://www.cdc.gov/

Opción dos: Mascarilla con una camiseta

Si coser no es lo tuyo o no tienes los elementos necesarios para realizar tu mascarilla, no te preocupes, con una camiseta vieja puedes lograrlo.

Aquí te decimos cómo:

Corta la parte inferior de la camiseta con una anchura de entre 17 y 20 centímetros.

Imagen vía https://www.cdc.gov/

En el centro de tu trozo de tela, recorta un rectángulo de entre 15 y 17 centímetros.

Imagen vía https://www.cdc.gov/

Realiza un corte en la mitad de las cuerdas que quedarán tras deshacerte del rectángulo.

Ata las cuerdas inferiores en el cuello y las superiores en la cabeza, de manera que el cubre bocas quede ajustado al rostro.

Imagen vía https://www.cdc.gov/