View this post on Instagram

Nadie tiene derecho a decirme qué puedo lograr o qué no puedo lograr ~Amna Al Haddad #books #libros #cuentos #editorialplaneta #leer #leeresvivir #adictaaloslibros #adictaaleer #readingtime #read #cuentosinfantiles #cuentosdebuenasnochesparaniñasrebeldes #bookstagram #bookstagrammer #cuentosdebuenasnochesparaniñasrebeldes2 #leeresvida #booklover #booknerd