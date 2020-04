Las ceremonias y las citas para obtener la ciudadanía estadounidense se encuentran paralizadas debido a la pandemia de coronavirus, puesto que que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) no han ofrecido alternativas para trabajar de manera virtual y mantendrán sus oficinas cerradas al menos hasta el 3 de mayo.

De acuerdo con Boundless Immigration, una compañía que apoya a migrantes para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, 441,000 personas podrían perder la posibilidad de votar.

Doug Rand, quien fue asesor del ex presidente Barack Obama en materia de inmigración ha declarado que: “USCIS hizo lo correcto cuando suspendió las ceremonias de juramento y las citas presenciales, sobre eso no cabe la menor duda”, y agregó que: “el problema surge porque no ha cumplido el siguiente paso de crear vías accesibles en remoto para seguir con ellas”.

Las oficinas del USCIS no han ofrecido alternativas para trabajar de manera virtual

Las oficinas del USCIS cesaron de atender solicitantes el 18 de marzo, en ese momento, aproximadamente 126,000 personas habían completado el proceso para obtener la ciudadanía y se encontraban a la espera de una cita para la ceremonia de juramento.

Los plazos para registrarse como electores en noviembre vencen en octubre en los 50 estados del país.

Según el Pew Research Center, más de 23 millones de migrantes son elegibles para votar este año, cifra que representa scerca de un 10% del total de votantes.

Boundless Immigration calcula que cada mes alrededor de 63,000 personas obtienen la aprobación para la ciudadanía, de acuerdo con un análisis de los datos de USCIS.

