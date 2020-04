View this post on Instagram

Você MERECE esse cheirinho da França na sua casa. É tanto perfume nessa latinha, que só de abrir, antes mesmo de acender, o aroma de LAVANDA FRANCESA aflora em nossos olfatos. Um artigo único e perfeito para presentear quem você quer bem, inclusive você. Aparece aqui na nossa loja pra sentir um pouquinho dessa experiência. Ou encomende a sua, enviamos para todo o Brasil. . . . 📷@mirosantanna #LavandaFrancesa #velasaromaticas #velas #candles #aromaticcandles #velasartesanais #handmade #handmadecandles #feitoamao #veladeouropreto #ouropreto #minasgerais #perfum #perfume #casa #home #decor #ambientes #aromateriapia