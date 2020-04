En foto de archivo del 27 de julio del 2019 Kyle Larson sube a su auto en la práctica de la Serie de NASCAR en Long Pond, Pennsylvania. El martes 14 de abril del 2020 el equipo Chip Ganassi Racing despidió al piloto después de que profirió un insulto racista en una carrera virtual el domingo. Imagen: AP

Un patrocinador tras otro estaba rompiendo sus vínculos con Kyle Larson, después de que profirió un insulto racista durante una carrera virtual transmitida en directo.

Al final, la situación dejó acorralada a la escudería del piloto.

Chip Ganassi se quedó con dos opciones: Permitir que McDonald’s, Credit One Bank y Chevrolet retiraran la financiación y hundieran a la escudería en la bancarrota o echar al piloto, al que conocía desde sus inicios en los arrancones y a quien había acompañado para que llegara algún día a la elite en la NASCAR.

Ganassi despidió el martes a Larson, de 27 años, por medio de lo que el empresario describió como una “emotiva llamada”.

Era la única decisión posible para darle estabilidad a Chip Ganassi Racing

“Le dije a Kyle que podía recuperarse de esto, que incluso podía hacerlo en nuestro equipo”, dijo Ganassi a The Associated Press. “Pero realmente no había otra opción”.

Larson tardó menos de 48 horas en caer en desgracia. La situación fue inusitada, en momentos en que el deporte está prácticamente paralizado en el mundo por la pandemia de coronavirus.

El agente libre más codiciado en la NASCAR perdió prácticamente a todos los patrocinadores que tenía.

Larson, quien cumplía su séptima temporada en la máxima categoría con Ganassi, no tiene trabajo y dejó ir lo que podría haber sido un contrato de decenas de millones de dólares.

“Después de una amplia consideración, Chip Ganassi Racing determinó terminar su relación con Kyle Larson”, dijo Ganassi. “Como lo dijimos previamente, los comentarios de Kyle fueron ofensivos e inaceptables, especialmente con los valores de nuestra organización. Al evaluar la situación se hizo evidente que este era el único desenlace apropiado”.

Todo se originó el domingo en la noche cuando Larson competía en una de las carreras virtuales que los pilotos disputan durante la interrupción debido a la pandemia. Larson aparentemente perdió la comunicación de sus auriculares con su ‘spotter’.

Cuando revisaba su micrófono, le preguntó al ‘spotter’: “¿Me puedes escuchar?”. Fue cuando profirió el insulto racista al ‘spotter’, quien es blanco.

Ganassi lo suspendió sin sueldo el lunes. Después, el piloto fue suspendido de manera indefinida por la NASCAR, que también le ordenó a Larson, de ascendencia japonesa, completar un curso de sensibilización.

Larson, cuyos padres pasaron tiempo en un campo de concentración en California durante la Segunda Guerra Mundial, dio el salto a la NASCAR como parte de sus iniciativas de diversidad racial. Es el único piloto con raíces japonesas que ha ganado una carrera de NASCAR.

Su carrera hizo implosión cuando profirió el insulto. La situación causó escándalo en las redes sociales, en parte porque los espectadores que siguen estas carreras virtuales mediante la aplicación Twitch pueden escuchar lo que dicen los pilotos en sus simuladores.

“Cometí un error. Dije la palabra que jamás debe decirse”, dijo Larson en sus redes sociales. “No hay excusa para eso. No fui criado de esa manera. Fue simplemente muy desagradable decir eso. Lo siento mucho por mi familia, amigos, socios, la comunidad de la NASCAR y, particularmente, la comunidad afro-estadounidense.

“Entiendo que el daño es probablemente irreparable y asumo las consecuencias”.