View this post on Instagram

Ciao ragazze! Sono proprio io, Giulia, struccata e a casa!☺️ Ho attivato il servizio di consulenza online per le future clienti. Potete inviarmi sul numero di whatsapp dello studio o in DM un selfie come il mio: frontale e luminoso! Studierò per voi la forma che più esalta la vostra persona tenendo di conto proporzioni e asimmetrie! Non appena riaprirò lo studio in ordine riprogrammerò tutti gli appuntamenti: per prime chi deve concludere il lavoro avviato e poi le nuove clienti che hanno depositato la caparra in ordine d’agenda. Per chi deve ancora prenotarsi avrà uno sconto depositando già da ora il proprio acconto! ☺️ #beauty #pmu #consulenza #sopracciglia #me #beforeandafter PER SCATTARE UNA BUONA FOTO UTILIZZATE LA FOTOCAMERA DEL SELFIE CON IL TELEFONO APPOGGIATO AD UNA PARETE, FINESTRA COSÌ DA RISULTARE PARALLELO AL VOSTRO VISO E GUARDATE LA FOTOCAMERA MENTRE SCATTATE E NON LO SCHERMO DEL CELLULARE!☺️💪