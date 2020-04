Imágenes: Capturas de pantalla Twitter

La cantante mexicana Paulina Rubio se hizo viral en redes sociales este domingo tras hacer una peculiar transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram para sumarse a la iniciativa de Lady Gaga One World: Together at Home, un macroconcierto global en el que participaron cientos de artistas alrededor del mundo.

Acusada por usuarios en redes sociales de estar drogada o alcoholizada, la cantante inició su transmisión diciendo: “Me uno a esta causa, yo me quedo en causa”, en lugar de decir “yo me quedo en casa”.

Es precioso cómo los famosos dedican su tiempo libre a instruirnos en tiempos de coronavirus. Hoy Paulina Rubio nos ha enseñado cómo drogarse en directo y que se note mucho ❤pic.twitter.com/GtnoHErLAP — Soy Una Gafapasta 🦔 (@SoyUnaGafapasta) April 19, 2020

En el video, la intérprete de El Último Adiós aparece visiblemente alterada, con dificultad para hablar o elaborar oraciones coherentes. “Help coronavirus. Muy contenta. Emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros”, la escuchó decir una audiencia de casi 10,000 usuarios.

Dentro del extraño discurso también hubo un saludo para Thalía la otra cantante mexicana que por años se ha considerado una enemiga de Rubio en los tabloides de la farándula. “Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida, le mando un beso muy grande” se le escucha decir.

Tras la controversia provocada por su actuación, la Chica Dorada decidió darle la vuelta al asunto y reírse de sí misma con una publicación en la que reacciona a los momentos más polémicos de su video:

