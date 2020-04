Imagen ilustrativa, lustración fotográfica de la Fuerza Aérea de EE. UU. Por Airman 1st Class Brittany Barker.

Seamos sinceros, la vida como la conocíamos hasta antes de que empezara la pandemia por coronavirus, nunca podrá ser la misma.

En medio del brote de Covid-19, muchos expertos de la salud y funcionarios gubernamentales han sugerido que practiquemos el distanciamiento social para aplanar la curva de brote, nos quedemos en casa y limitemos todas las interacciones sociales.

Pero ¿cómo podemos ayudar al planeta mientras estamos en casa por tanto tiempo?

Precisamente, este tiempo de cuarentena puede ser utilizado para revaluar nuestros hábitos y desarrollar nuevos que sean mejores para la salud ambiental.

Es por eso que el portal Earth Day ha sugerido una serie de acciones para tomar medidas mientras nos encontramos en casa, esperando que incluso después de esta crisis de salud global, podamos ayudar a la Tierra pueda curarse a sí misma del catastrófico paso del ser humano.

Si la vida te da limones, haz desinfectantes

En estas épocas, los productos de limpieza y desinfectantes son tus mejores amigos.

El vinagre blanco y el vodka son limpiadores potentes, cortan fácilmente la grasa y eliminan el moho, los olores, las manchas y la acumulación de cera. Para las superficies que necesitan ser limpiadas, pero no estériles, los limones también pueden usarse para limpiar superficies no porosas.

Cuida tu alimentación y haz compost

El tiempo es tu aliado: Es hora de romper las rutinas de comida y echar a volar la imaginación.

Si deseas comer más vegetales y ayudar a estimular tu sistema inmunológico, te recomendamos probar recetas a base de plantas.

Pon atención a esto:

Los alimentos no perecederos como frijoles enlatados o secos y el arroz, son fáciles de preparar y nutritivos.

Siempre es importante guardar las sobras y reducir el desperdicio de alimentos, y este es un momento especialmente bueno para aprovechar al máximo lo que tiene.

Finalmente, si tienes algún producto que se ha estropeado y no puede usarlo, intente con el compostaje. ¡Puedes hacer compost en un tupper y almacenarlo en tu congelador, debajo del fregadero, en un balcón, donde sea!

Conviértete en voluntario digital

El programa de voluntarios de earthday.org enviará actualizaciones por correo electrónico con las últimas formas digitales para impulsar la acción climática. Dado que el Día de la Tierra está en línea por el bien de la salud pública, cada mensaje tendrá formas de actuar en casa, interactuar con su comunidad en línea y resolver la crisis climática.

Lee un libro, en lugar de utilizar servicios de streaming

La lectura es enriquecedora no solo para la mente, sino también para el planeta, pues un pasatiempo como este reemplaza fácilmente a la transmisión digital.

Te recomendamos que desempolves esos libros que siempre has querido leer y no has tenido tiempo de hacerlo.

Mantén tu cuerpo en movimiento

En estos tiempos puedes destinar 30 minutos de tu día a salir al aire libre a dar un paseo alrededor de una cuadra o sacar tu bicicleta, eso sí, siempre teniendo en cuenta el distanciamiento social.

Pasar tiempo en la naturaleza, especialmente entre los árboles, reduce significativamente el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo, la energía, el sueño y estimula el sistema inmunológico.

Cámbiate a energía verde

Sabía que puede tener una opción de energía verde disponible? No todos pueden instalar paneles solares o conectarse a un molino de viento, pero cada vez más empresas de servicios eléctricos ofrecen opciones de energía ecológica, donde puede inscribirse para obtener parte, la mayoría o la totalidad de su electricidad de fuentes de energía renovables. Si bien algunas empresas de servicios públicos pueden cobrar una pequeña prima, es probable que encuentre ahorros en su factura con el tiempo.

A propósito de esto, muchas son las compañías que están buscando ayudar a nuestro planeta en este día y en casa, tal es el caso de Vive Sin Basura, una popular página de Instagram que utilizó sus redes para dar a conocer una lista de 100 acciones para disminuir tu impacto en la Tierra desde casa, y que aquí retomamos:

Celebra lunes sin carne. Mete zanahorias, apio, lechugas, hierbas frescas en un vaso de agua en el refri para que duren más. Prepara una comida con lo que se está apunto de echar a perder en tu refri. Guarda el aceite sobrante para reciclarlo, hacer un jabón o una vela. Compra frutas y verduras locales, y sin empaque. Compra plátanos solitarios, si ya están muy maduros hornea un panqué o congela para un smoothie. Evita comprar productos que contengan aceite de palma. Compra a granel en tus propios empaques. Aprovecha el pan duro para hacer budin o rallarlo como pan molido. Congela comida para evitar que se eche a peder.