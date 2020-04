Foto de archivo de Ricardo La Volpe durante un entrenamiento con club Chivas de Guadalajara en México. Zapopan, Guadalajara, México. 2 de abril de 2014. Imagen: Reuters

El argentino Ricardo La Volpe, quien dirigió a la selección mexicana de fútbol en el Mundial del 2006 en Alemania, dio por terminado su ciclo como director técnico argumentando cansacio después de 37 años de estar en diferentes clubes.

El llamado “Bigotón” inició su carrera como estratega en 1983 con el equipo Oaxtepec en México tras su retiro como jugador donde formó parte de la selección de Argentina campeona en el Mundial de 1978.

“Estoy eligiendo ser director deportivo, ya no quiero dirigir más, pasó la edad, ya me pasó esa presión, me cansé. Después de lo que me pasó en Toluca ya se acabó”, dijo La Volpe en entrevista con la cadena ESPN.

La última experiencia de La Volpe como estratega fue con Toluca en México donde fue despedido en noviembre del 2019 debido a los malos resultados.

Además de los “Diablos Rojos” de Toluca, La Volpe dirigió en México al América, Guadalajara, Jaguares de Chiapas, Atlante, Querétaro, Atlas y Monterrey. Con los “Potros de Hierro” del Atlante conquistó el campeonato de la temporada 1992-1993.

En Argentina fue técnico de Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Banfield. En Egipto dirigió al club Pyramids.

A nivel de selecciones, además de México estuvo al frente de Costa Rica en 2010 y 2011.

“Yo no hablo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”, agregó La Volpe.

