Los Rolling Stones develaron una nueva canción que consideran perfecta para estos tiempos de coronavirus.

La legendaria banda lanzó el tema de cuatro minutos con toques de blues y armónica “Living in Ghost Town” el jueves.

“Soy un fantasma / viviendo en un pueblo fantasma / Me puedes buscar / Pero no me puedes encontrar”, canta Mick Jagger, en inglés.

Estaban trabajando en el tema antes de la pandemia y que decidieron retomarla

El vocalista escribió la canción con el guitarrista Keith Richards.

La banda explicó que estaba trabajando en “Living in Ghost Town” antes de la pandemia y que decidió retomarla durante su distanciamiento social pensando que “resonaría con la época que estamos viviendo”.

La letra definitivamente parece del momento: “No voy a ninguna parte / encerrado y solo / tanto tiempo que perder / sólo viendo mi teléfono”.

Recientemente los Stones interpretaron de manera remota “You Can’t Always Get What You Want” en el concierto “One World: Together At Home”.

