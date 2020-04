La revista británica especializada en el futbol, Four Four Two realizó una encuesta entre sus lectores para elegir a los mejores futbolistas de los últimos 25 años y el ganador absoluto ha sido el argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, mientras que la segunda posición la ha obtenido el portugués, Cristiano Ronaldo, actual jugador de la Juventus de Turín, mientras que la tercera posición la ocuparía quien actualmente es técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane.

Por otro lado, Brasil es el país con más nombres dentro de la lista con cinco jugadores, mientras que España presenta a cuatro.

